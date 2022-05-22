Старинному дому в центре Барнаула вернут исторический облик

Столетнее деревянное здание на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия отреставрируют по проекту «Дома» краевого Молодёжного парламента.

Как сообщают «Вести Алтай», у собственников нет денег на поддержание облика дома. Поэтому они согласились на предложение Молодежного парламента провести восстановительные работы.

Сейчас рабочие и волонтеры приступили к первому этапу работ — начали очищать дерево от дорожной пыли, которое потом покроют защитным раствором. Также они обновят резные наличники.

Реконструкция фасада обойдется в 100 тыс. рублей.

Присоединиться к акции может любой желающий, заполнив заявку в группе «ВКонтакте». Работы будут проводиться каждую неделю, со вторника по субботу, с 17:00 до 20:00.

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