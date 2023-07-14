14 июля
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Недвижимость

Морскую трешку на краю зеленого моря тайги продают за 14 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру в морском стиле продают за 14 млн рублей в Барнауле. Она находится рядом с зеленым морем тайги - на улице 6-ая Нагорная, д. 15Г/9.

Морскую трешку на краю зеленого моря тайги продают за 14 млн рублей
Морскую трешку на краю зеленого моря тайги продают за 14 млн рублей
Авито

Площадь морской трешки составляет 82 кв. м. Цена одного квадратного метра немаленькая - 170 тыс. рублей.

Квартира находится на 14 этаже из 16 в ЖК "Хорошоево". Владельцы называют район самым экологически чистым в городе. Отсюда открывается великолепный вид на бескрайний лес.

"Квартира выбиралась долго, мы побывали во всех квартирах на разных этажах на периоде строительства", - рассказывают хозяева.

По итогу им понравилась трешка на 14 этаже. На лестничной клетке находятся всего две квартиры соседей. На 15 этаже расположена вентиляционная камера.

В квартире сделали качественный ремонт из экологических материалов. Так на кухне столешница и барный остров выполнены из керамогранита.

Электроника монтировалась профессионалами, розетки и переключатели представлены от фирмы Schneider Electric. Вся сантехника брендов Grohe и AM.PM.

Квартира продается со всей встроенной техникой премиальных брендов.

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