На Алтае суд отобрал у «Свидетелей Иеговы» здание и отдал государству

«Свидетели Иеговы» в Республике Алтай передали участок земли и здание шведским единомышленникам, но суд посчитал это незаконным, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Ранее деятельность организации в России признали незаконной.

Речь идет о нежилом здании общей площадью 148,5 кв.м. и земельном участке в 654 кв.м. По договору, дарителем была местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Горно-Алтайск», а второй стороной — аналогичная община в Швеции.

Ранее Верховный суд обратил в собственность государства землю и участок, так как ликвидировался управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России и все входящие в его структуру местные организации.

Несмотря на это имущество государству не отдали, а заключили договор пожертвования.

«В ходе судебного разбирательства было подтверждено, что договор пожертвования является мнимой сделкой, заключенной в целях избежания обращения имущества в пользу государства», — сообщили в ведомстве.

Недвижимость теперь в собственности российского государства.

Ранее аналогичная история произошла в Бийске. «Свидетели» пожертвовали помещение и участок в наукограде юридическому лицу из Швеции. Прокуратура доказала, что эта сделка мнимая.