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22 февраля
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Недвижимость

Свидетели Иеговы не отдали властям недвижимость в Бийске, а пожертвовали в Швецию

В Бийске религиозная организация Свидетели Иеговы пожертвовала помещение и участок в наукогладе юридическому лицу из Швеции. Прокуратура доказала, что эта сделка мнимая, и здание вернули в собственность России, рассказали в ведомстве.

1999 год, съезд "Свидетелей Иеговы" в Барнауле (организация ныне запрещена на территории РФ).
1999 год, съезд "Свидетелей Иеговы" в Барнауле (организация ныне запрещена на территории РФ).
Анна Зайкова

У бийских Свидетелей Иеговы было помещение площадью более 200 кв.м. и земельный участок на улице Ильи Репина. В 2017 года в России запретили эту религиозную организацию, а ее имущество предписали передать в собственность РФ.

Прокуратура проводила проверку и выяснила, что бийские иегоисты безвозмездно передали недвижимость в Швецию, чтобы ее не отдавать. Правоохранители доказали, что сделка мнимая: назначение имущества не изменилось, во владение к новым собственникам здание и земельный участок под ним фактически не перешли.

Прокуроры обратились в суд и выиграли его. Помещение и участок передали в собственность РФ.

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