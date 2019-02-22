Свидетели Иеговы не отдали властям недвижимость в Бийске, а пожертвовали в Швецию

У бийских Свидетелей Иеговы было помещение площадью более 200 кв.м. и земельный участок на улице Ильи Репина. В 2017 года в России запретили эту религиозную организацию, а ее имущество предписали передать в собственность РФ.
Прокуратура проводила проверку и выяснила, что бийские иегоисты безвозмездно передали недвижимость в Швецию, чтобы ее не отдавать. Правоохранители доказали, что сделка мнимая: назначение имущества не изменилось, во владение к новым собственникам здание и земельный участок под ним фактически не перешли.
Прокуроры обратились в суд и выиграли его. Помещение и участок передали в собственность РФ.