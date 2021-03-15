На барнаульском пустыре хотят построить красивый бизнес-центр с ресторанами и кофейнями

В Индустриальном районе Барнаула планируют возведение торгово-офисного центра, состоящего из трех корпусов, общей площадью 5,7 тыс. кв. м. Он будет построен на проезде Северный Власихинский, 39. Пока в распоряжении собственника только участок земли и красивые картинки визуализации. Но объявление о продаже коммерческой недвижимости уже появилось на сайтах « Авито », где заявлен ценник в 72,5 млн рублей и « Алтайская Элита недвижимость ».

В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский, 39, который только собираются строить.

Дворец из стекла и металла

Эскизы будущего здания действительно выглядят свежо и современно. На них изображены три соединенных между собой корпуса из стекла и бетона с витражными окнами от пола до потолка. Такой бизнес-центр вполне может украсить проезд Северный Власихинский.

В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость». В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость». В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость».

«Этот весьма востребованный формат полюбился предпринимателям Барнаула благодаря шикарным фасадам и великолепно благоустроенной территории, подчеркивающим статус собственников и арендаторов», — заявляет автор объявления.

Однако, на сайте еще сказано, что проект может измениться, поэтому сложно сказать, каким он будет в итоге.

Плюсы и минусы коммерческой недвижимости

Будущим инвесторам и арендаторам предлагают просто царские условия.

В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость».

Во-первых, здание будет возведено на большом земельном участке в 6,6 тыс. кв. м., что позволит обеспечить сотрудникам и посетителям будущего бизнес-центра достаточное количество парковочных мест. Это особенно важно в условиях дефицита машиномест в застраивающемся Барнауле.

Во-вторых, в помещениях торгово-офисного центра будут высокие потолки и свободные планировки. Планируется, что собственники или арендаторы смогут использовать площади для любого вида деятельности.

В-третьих, как заявляет продавец коммерческой недвижимости, частью помещений уже заинтересовались владельцы ресторанов, кофеин, кафе, салонов красоты, медицинских учреждений и т. д.

В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость».

И, наконец, бизнес-центр займет свое место в активно развивающемся Индустриальном районе, который уже начинает в какой-то мере «спорить» с центром краевой столицы.

Но есть и минус — на месте будущего бизнес-центра нет даже строительной площадки. На участке сейчас видны лишь огромные снежные барханы, среди которых очищен небольшой «пятачок» для стоянки автомобилей.

Справка На «Авито» указан неверный адрес, а именно Северный Власихинский проезд, 27. Здесь, судя по выданному еще в 2019 году разрешению на строительство, возводят поликлинику для квартала 2002а. Правильный адрес указан на сайте «Алтайской элиты недвижимость» — Северный Власихинский проезд, 39. Действительно, здесь находится пустой участок земли, площадью 4,68 тыс. кв. м. и прилегающий узкий надел в 1,96 тыс. кв. м. Первый предназначен для деловой застройки, второй — для размещения объектов розничной торговли.

Чей дворец?

Из архива проведенных в прошлом году торгов известно, что землю для строительства бизнес-центра выкупила компания «Милан» в лице директора Алексея Мирошникова.

Судя по открытым данным, организация очень молодая. Она была официально зарегистрирована в качестве юридического лица 5 октября прошлого года. При этом, аукцион, на котором выставлялся земельный участок прошел в ноябре 2020-го, но об этом чуть ниже.

Документы. СС0.

Кроме директора, в документах значится учредитель Людмила Мирошникова, уставным капитал — 10 тыс. рублей.

Согласно официальной информации, компания «Милан» занимается строительством жилых и нежилых зданий, разборкой и сносом объектов, производством земляных, электромонтажных санитарно-технических работ и т. д. В реестре МСП организация числится как микропредприятие.

Любопытно, что строительная компания является почти полным тезкой другой, более крупной, организации — ООО «Милан», где директором числится Евгений Куликов. Она была зарегистрирована в июне 2013 года.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Учредителями строительной фирмы являются «Инвест Капитал» и «Строй-Прогресс» с равными долями уставного капитала по 5,05 млн рублей.

Директор «Инвест Капитала» — Куликов, а учредитель с уставным капиталом в 10 тыс. рублей — Наталья Клейнатовская. Руководителем «Строй-Прогресса» является Эдуард Колерт. Учредителями с равными долями уставного капитала по 10 тыс. рублей — Ольга и Эдуард Колерт, Евгений Набоко.

Обе фирмы занимаются разными видами строительных работ, а «Инвест-Капитал» еще и исследованием конъюнктуры рынка.

Прошлогодний аукцион

Аукцион. Торги. pixabay.com

Право на заключение договора аренды земельного участка площадью более 0,6 га, сроком на 5,5 лет было разыграно в ноябре 2020-го.

Разграниченный надел выставлялся для строительства здания торгово-бытового назначения с парковочным комплексом. Начальная цена была установлена в размере более 2,3 млн рублей. Шаг аукциона — 69,8 тыс. рублей.

Победителем была признана компания «Милан», директор которой — Алексей Мирошников. Он сделал самое выгодное предложение и купил участок за 2,96 млн рублей. Предпоследнее предложение было от Дмитрия Федорова, он ограничился 2,9 млн рублей.

В Барнауле продается бизнес-центр на проезде Северный Власихинский , 39 , который только собираются строить. «Алтайская Элита недвижимость».

К слову, для Мирошникова прошлый год оказался довольно богатым на приобретения. Помимо участка для бизнес-центра, в декабре 2020-го он выкупил большой кусок земли, площадью почти 17,4 тыс. кв. м., который находится по соседству, на ул. Власихинской, 160. Это большой надел, который пересекает участок с административным зданием, где разместились тренажерный зал «Рельеф», банкетный зал Kenzo и бассейн «Банифаций».

На ул. Власихинской, 160 можно возводить капитальные строения, подпадающие под классификатор видов разрешенного строительства — деловое управление (4.1). Пока застройщик ограничен в действиях и может возвести только здания, предназначенные для деловых сделок и биржевой деятельности.

Рендеры эскизного проекта нового бизнес-центра «Крылья». Андрей Кутулуцкий.

Мирошников купил землю за 2,26 млн рублей, предложив немного больше, чем другой участник — Андрей Кутулуцкий (2,19 млн рублей).

К слову, Кутулуцкий вместе с партнером Станиславом Васильевым уже владеет бизнес-центром «Глобус» и участком земли на ул. Взлетная, 27 и 29. Здесь с прошлого года возводится БЦ «Крылья», проект которого предполагает фонтанный комплекс, зеленую зону и красивую аллею.

Пока на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула нет разрешения на возведения бизнес-центра Мирошникова. Возможно, проект находится на стадии согласований и оформления всех необходимых документов.