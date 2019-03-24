На барнаульской «Рублевке» продают квартиру за 20 миллионов рублей

В Барнауле на Змеиногорском тракте продается четырехкомнатная элитная квартира за 20 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» сообщается, что это двухуровневое жилье общей площадью 173 кв. м, с отдельным входом и «террасой для чайной церемонии».

Так же автор объявления сообщает, что в квартире три спальни, гостиная, два санузла, две гардеробные, сауна и погреб. Во дворе — терраса и фонтан. Сделан дизайнерский ремонт.

Из дополнительных преимуществ — водяной теплый пол, встроенный пылесос, видеонаблюдение и место на автостоянке в 50 метрах от квартиры. Отмечается, что квартиру возможно использовать под нежилое помещение.

Ранее на барнаульской «Рублевке» выставили на продажу «образец загородной резиденции». Владельцы просят за него 18 млн рублей, утверждая, что это одно из лучших мест элитной застройки с ограниченным кругом приятных соседей и без «лишних людей».