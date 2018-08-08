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9 августа
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На «Бирюзовой Катуни» продают горнолыжный комплекс за 22 млн рублей

На территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» продают горнолыжный комплекс в районе урочища Талдушка (Алтайский район). Объект оценили в за 22 миллиона рублей, сообщается в объявлении на сайте domofond.ru.

ГЛК на "Бирюзовой Катуни".
ГЛК на "Бирюзовой Катуни".
Инкомстрой на domofond.ru

Как сообщает автор объявления — компания «Инкомстрой», в комплекс входят: буксировочная канатная дорога протяженностью более 898 метров и земельный участок площадью 39,2 тыс. кв. метров.

Рядом расположены павильон горнолыжного комплекса, кафе и пункт проката снаряжения на участке в 10 соток. На аналогичном участке есть коттеджи ля проживания — два здания площадью более 130 «квадратов».

Также в стоимость комплекса входят трактор для прокладывания горнолыжных трасс, снегоход «Тайга», пульт управления канатной дорогой, скважина и линия электропередач.

Автор объявления отмечает, что возможна продажа перечисленных объектов по отдельности. Эта же компания продает отель в селе Алтайское и землю в уроище Талдушка.

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