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Недвижимость
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На Докучаево в Барнауле продают треть торгового центра

В Барнауле продается третий этаж торгового центра «Район», расположенный на Докучаево. За объект просят 50 млн рублей и обещают большое количество покупателей.

ТЦ "Район".
ТЦ "Район".
yandex.ru/maps

Продавец сообщает, что торговый центр ежедневно посещает около 2,1 тысяч человек. На первом этаже расположена «Мария-Ра», аптека, ювелирный и другие магазины. На втором — дискаунтер одежды. На третьем — дискаунтер обуви. Общая площадь — 6,5 тыс. кв.м.

Третий этаж «Района» пытаются продать с 2016 года. Тогда за 1,5 тыс. кв метров просили 67 млн рублей. Сейчас цена снижена до 50 млн.

ТЦ «Район» построили в 2014 году. Объект должен был заменить уличную торговлю докучаевского рынка. Однако она до сих пор существует на этом месте, хотя уже не в таких больших масштабах.

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