На глазах жильцов трещит по ночам и разваливается дом в Камне-на-Оби

Двухэтажный дом в Камне-на-Оби по адресу Ленина, 4б буквально разваливается на глазах жильцов в течение последних 15 лет.

Неприглядную ситуацию видно невооруженным глазом даже с проезжей части, настоящая же проблема становится очевидной при взгляде со двора. Фасад здания — в глубоких трещинах от крыши до земли, щели в ладонь толщиной заделаны монтажной пеной — на ней и держатся, пишут «Каменские известия».

«Ночами мы слышим треск. И каждый раз думаем, что рано или поздно стены попадают, как в карточном домике. Вероятнее всего, первыми упадет угол, где на втором этаже как раз моя квартира, — рассказывает Петр Печатнов, который вместе со старшей по дому ведет борьбу за их жилище последние 15 лет.

Один из жильцов принес в редакцию издания письмо-обращение к местным властям.

«Мы, нижеподписавшиеся собственники квартир, проживающие по адресу ул. Ленина, 46, взываем к администрации района, администрации города, правительству Алтайского края, управляющей компании ООО «Град» разобраться в нашем деле и решить вопрос о состоянии дома. Дом по данным администрации построен в 1946 году. Приватизирован без капитального ремонта. Дом разваливается на глазах: сквозные трещины капитальных стен по всему фасаду здания и внутри. Основание крыши прогнило, стены буквально рвет на части. Трещины постоянно увеличиваются, возможно обрушение. У нас всего четыре жилые квартиры, в которых живут, в основном, пенсионеры, и одно нежилое помещение. Региональный оператор заявляет, что ремонт должен быть только за счет средств собственников. Где мы возьмем такие деньги? Просим считать наше письмо заявлением по все органы власти».

Ранее сообщалось, что утром 1 марта обрушился потолок в доме на ул. Профинтерна, 51. Никто не пострадал, но 6 человек, в том числе 3 детей, остались в помещении, непригодном для жизни.

Живущая в квартире Татьяна Буханцева услышала шум ломающейся крыши, поэтому все успели отбежать. Однако ее мать так расстроилась, что попала в реанимацию с инфарктом.