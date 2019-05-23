На Горе в Барнауле построят высотный ЖК

Компании «Домстрой» и «Барнаулкапстрой» построят на ул. Моховая поляна в Барнауле жилой комплекс из нескольких многоэтажных домов. Накануне они взяли в аренду сразу несколько участков.

Управление имущественных отношений Алтайского края сообщает, что «Домстрой» оформил аренду на участки по адресу Моховая поляна, 15г\10 и 15г\6 площадью 0,8 и 0,5 га. «Барнаулкапстрой» забрал там же 0,4 га (15г\2).

Ранее «Домстрой» уже приступил к строительству двух домов. Таким образом на Горе в районе Моховой поляны возводят 5 многоэтажек. В перспективе на аукцион под застройку попадут еще 5 участков. Еще один с недостроем, который принадлежал «СтройГАЗу, будут продавать в рамках реализации имущества обанкроченной компании.

Как пояснил altapress.ru руководитель компании «Домстрой» Евгений Востриков, для строительства жилья на этом участке Горы уже готов проект планировки. Его утвердили и ранее анонсировали застройщики. Всего в новом жилом комплексе должны построить 11 домов высотой до 16 этажей.