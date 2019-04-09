На Горе в Барнауле продадут землю под три многоэтажки

Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион три участка на Горе в районе ул. Моховая поляна. Около 2 га земли отводится под многоэтажные дома высотой до 75 м, что соответствует зданиям до 25 этажей.

На торгах 30 апреля покупателям предложат:

0,9 га на ул. 6 Нагорная , 15г\10 за 8,8 млн рублей,

15г\10 за 8,8 млн рублей, 0,5 га на ул. 6 Нагорная , 15г\6 за 5,23 млн,

15г\6 за 5,23 млн, 0,45 га на ул. 6 Нагорная , 15г\2 за 4,4 млн.

Общая цена — 18,5 млн рублей.

Участки расположены в комплексе, который хотели назвать «Моховая поляна». Проект принадлежал компании «СтройГАЗ». Она взяла участок 20 га в аренду за 20 млн рублей у фонда имущества в 2012 году. Тогда земля предназначалась для строительства домов и общественных зданий максимальной высотой до 4 этажей. Уместить в сосновом бору можно было 18,6 тыс. кв. м жилья.

Строить объекты на договоре подряда начал «Домстрой-Барнаул». Однако после банкротства «СтройГАЗа», стройку заморозили, а участки передал в фонд имущества. Два из них продолжил достраивать «Домстрой-Барнаул». Руководитель компании Евгений Востриков пояснял altapress.ru, что в эти объекты уже вложены деньги компании. Чтобы вернуть их, застройщику нужно сдать новостройки.