На месте барнаульского кинотеатра «Искра» построят модерновое здание

Что будет в новой «Искре»
К 2020 году вместо кинотеатра на ул. 50 лет СССР, 51а должны построить 10-этажное здание. Скорее всего оно получит название предшественника — «Искра».
Сергей Сайк,
директор консалтинговой компании «Преимущество»:
Мы спросили у местных жителей, что они хотят видеть на месте «Искры». 80% проголосовали за недорогое семейное кафе, которое бы заменило им фудкорт в расположенном рядом ТРЦ «Европа». 70% одобряют появление современного спортзала для взрослых и детей. Также в этой части города сдается много квартир, поэтому мы предложили построить апартаменты.
Финансировать реконцепцию объекта будет собственник, а также партнеры-инвесторы. Сайк рассказал, что первым этажом заинтересовались собственники «блинного» кафе и классической кофейни. На втором уже точно будут строить фитнес-клуб. Апартаменты на верхних этажах планирует приобрести предприниматель, который сейчас занимается сдачей квартир в аренду, но хочет развивать бизнес.
Каким будет здание
Разработчики изучил фундамент и другие конструкции, решив, что их можно использовать и дальше. Пятно застройки останется прежним, только два первых этажа реконструируют и пристроят к ним открытую галерею — там можно будет поставить столики кафе или устроить веранду для отдыха.
Александр Деринг,
архитектор, автор проекта:
Мы добивались, чтобы новое здание не контрастировало с окружающей застройкой, которая сложилась несколько десятков лет назад. Естественно, что здесь не мог появиться объект в классическом стиле, например, со шпилем. Это чисто-белая архитектура, которую подчеркивает игра цвета и тени.
Деринг отмечает, что деловой центр на месте кинотеатра успешно решает ряд задач: создает несколько десятков рабочих мест в спальном районе, расширяет его социальную инфраструктуру, создает современный архитектурный акцент.
Мастерская готовится представить проект на градостроительном совете. Затем еще около полугода уйдет на разработку проекта, а также получение разрешения на строительство.