На месте барнаульского кинотеатра «Искра» построят модерновое здание

Собственники бывшего кинотеатра « Искра » планирует перестроить его под деловой центр. Это будет здание в стиле современного модерна. В нем появится кафе, магазин, фитнес-клуб, офисы и апартаменты. Подробности altapress.ru рассказал Сергей Сайк, директор консалтинговой компании «Преимущество», которая подготовила концепцию проекта.

Что будет в новой «Искре»

К 2020 году вместо кинотеатра на ул. 50 лет СССР, 51а должны построить 10-этажное здание. Скорее всего оно получит название предшественника — «Искра».

Сергей Сайк,

директор консалтинговой компании «Преимущество»:

Мы спросили у местных жителей, что они хотят видеть на месте «Искры». 80% проголосовали за недорогое семейное кафе, которое бы заменило им фудкорт в расположенном рядом ТРЦ «Европа». 70% одобряют появление современного спортзала для взрослых и детей. Также в этой части города сдается много квартир, поэтому мы предложили построить апартаменты.

Бывший кинотеатр «Искра». ГК «Преимущество».

Финансировать реконцепцию объекта будет собственник, а также партнеры-инвесторы. Сайк рассказал, что первым этажом заинтересовались собственники «блинного» кафе и классической кофейни. На втором уже точно будут строить фитнес-клуб. Апартаменты на верхних этажах планирует приобрести предприниматель, который сейчас занимается сдачей квартир в аренду, но хочет развивать бизнес.

Каким будет здание

Разработчики изучил фундамент и другие конструкции, решив, что их можно использовать и дальше. Пятно застройки останется прежним, только два первых этажа реконструируют и пристроят к ним открытую галерею — там можно будет поставить столики кафе или устроить веранду для отдыха.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество». Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Александр Деринг,

архитектор , автор проекта:

Мы добивались, чтобы новое здание не контрастировало с окружающей застройкой, которая сложилась несколько десятков лет назад. Естественно, что здесь не мог появиться объект в классическом стиле, например, со шпилем. Это чисто-белая архитектура, которую подчеркивает игра цвета и тени.

Деринг отмечает, что деловой центр на месте кинотеатра успешно решает ряд задач: создает несколько десятков рабочих мест в спальном районе, расширяет его социальную инфраструктуру, создает современный архитектурный акцент.

Мастерская готовится представить проект на градостроительном совете. Затем еще около полугода уйдет на разработку проекта, а также получение разрешения на строительство.