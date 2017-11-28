На Потоке в Барнауле построят 16-этажку на 300 квартир

Новостройку возводят на пересечении улиц Петра Сухова и Смирнова. Изначально планировалось, что здесь поставят четырехэтажное здание, но застройщик изменил назначение участка и получил новое разрешение на 16-этажку. В ней спроектированы офисные помещения и 300 квартир. Из них 180 однокомнатные, 76 двухкомнатные и 44 трехкомнатные. Минимальная площадь 30 кв. м, максимальная — 81 кв.м.

16-этажка станет одним из первых примеров строительства высотного дома на месте аварийных зданий Потока. В планах у города полностью обновить эту территорию, застроив ее такими высотными домами. Пока этого не удается сделать по двум причинам.

Во-первых, согласно действующему генеральному плану развития города на территории можно строить только малоэтажные дома. Новый генплан должен был разрешить возводить 10 и больше этажей, но пока он на доработке и когда его подпишут неизвестно. Если строитель решит воплощать проект раньше, ему придется менять назначение участка через публичные слушания, а это не гарантирует успех мероприятия.

Во-вторых, в Барнауле нет инвестора, который был бы готов выкупить квартиры в ветхих и аварийных домах. Также нет денег и у города. Специальных программ финансирования не предусмотрено.