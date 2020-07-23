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Недвижимость

На пустыре в Барнауле построят зеркальный торговый центр

На ул. Энтузиастов, 75 (пересечение с ул. Солнечная поляна) в Барнауле появится торгово-выставочный центр, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Дорога на Солнечной Поляне.
Дорога на Солнечной Поляне.
barnaul.org

Проект уже рассмотрели и одобрили на градостроительном совете. Состоять торговый центр будет из двух корпусов: один из них с зеркальными фасадами, выходящими на красную линию. Он будет иметь четыре уровня. Второй — двухэтажный.

Зеркальный торговый центр на ул. Солнечная поляна.
Зеркальный торговый центр на ул. Солнечная поляна.
altayrealt.ru

На территории предусмотрены открытые парковки для автомобилей.

В 2019 году завершили строительство дороги по улице Солнечная поляна (от Энтузиастов до Павловского тракта). Там установлены остановочные павильоны, но не ходит ни один автобус.

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