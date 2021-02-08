На Речном вокзале в Барнауле может появиться всесезонная баня

В Барнауле выставили на продажу кафе-корабль «Парус» на Речном вокзале. Риэлтор пытается реализовать кафе за 40 млн рублей, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Площадь двухэтажного здания составляет 770 квадратов. В кафе есть собственная открытая терраса на крыше, сцена с аппаратурой, кухня, несколько санузлов.

В стоимость входит оборудование для кафе и мебель.

Риэлтор утверждает, что в задней части здания можно удачно расположить банный комплекс, который можно будет использовать круглогодично.

У кафе также есть территория площадью более 150 кв. м, где установлен мангал, а также обустроен подъезд для грузовиков.

Отмечается, что вся земля находится в долгосрочной аренде на 49 лет. Причины продажи объекта не уточняются.

Ранее гендиректор строительной компании «Селф» Нодар Шония в большом интервью altapress.ru рассказал о застройке Речного вокзала.