На Речном вокзале в Барнауле может появиться всесезонная баня

Площадь двухэтажного здания составляет 770 квадратов. В кафе есть собственная открытая терраса на крыше, сцена с аппаратурой, кухня, несколько санузлов.
В стоимость входит оборудование для кафе и мебель.
Риэлтор утверждает, что в задней части здания можно удачно расположить банный комплекс, который можно будет использовать круглогодично.
У кафе также есть территория площадью более 150 кв. м, где установлен мангал, а также обустроен подъезд для грузовиков.
Отмечается, что вся земля находится в долгосрочной аренде на 49 лет. Причины продажи объекта не уточняются.
Ранее гендиректор строительной компании «Селф» Нодар Шония в большом интервью altapress.ru рассказал о застройке Речного вокзала.