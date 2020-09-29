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Недвижимость

На Речном вокзале в Барнауле нашлось место под высотки

Строители просят администрацию Барнаула рассмотреть территорию в районе Речного вокзала как пригодную для комплексной высотной застройки, пишет «Алтайский портал недвижимости»

Вид на Барнаул с Нагорного парка. Комплекс "Аквамарин" и Речной вокзал..
Вид на Барнаул с Нагорного парка. Комплекс "Аквамарин" и Речной вокзал..
Анна Зайкова

Организация «Алтайские строители» направила главе Барнаула Вячеславу Франку предложения рассмотреть территорию для комплексного возведения высотного жилья и учесть это при корректировке Генплана.

Участок находится в границах ул. Промышленной и Приречной (за ЖК «Аквамарин»). Ранее по заявлению «Жилищной инициативы» глава города уже поручил подготовить проект планировки и межевания территории.

Участок для высотного строительства у Речного вокзала в Барнауле.
Участок для высотного строительства у Речного вокзала в Барнауле.
altayrealt.ru

Там девелоперы рассчитывают создать новый микрорайон площадью 37 га, на котором возможно размещение ориентировочно 270 тысяч квадратов жилья.

Также строители предлагают задействовать часть земель в составе АО «Пригородный» в Новоалтайске (пока там пустующая территория с сельскохозяйственным назначением), на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта, а также участок на водном объекте «Лесной пруд» на Барнаулке.

Ранее altapress.ru сообщал, что за медуниверситетом готовится участок под высотную застройку.

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