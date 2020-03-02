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Недвижимость

На ремонт исторических домов в Алтайском крае нужно около 7 млрд рублей

В Алтайском крае на ремонт многоквартирных домов-памятников потребуется около 7 млрд рублей, сообщает ГТРК «Алтай». Власти обсуждают возможность предоставления субсидий собственникам таких объектов.

Барнаульцам на экскурсии рассказали о деревянных памятниках архитектуры.
Барнаульцам на экскурсии рассказали о деревянных памятниках архитектуры.
Татьяна Крикун

Вопрос рассматривают на федеральном уровне. В числе предложений — компенсации до 60% затрат по смете и акту сдачи-приемки работ по реставрации здания.

Программы поддержки реставрации домов-памятников уже разработаны и действуют в некоторых регионах страны.

В 2019 году в Алтайском крае местное правительство выделило 22,5 млн рублей на разработку проектов охранных зон для зданий, которые относятся к объектам культурного наследия в Барнауле и Бийске. Разработка и юридическое принятие таких зон позволит сохранить архитектурные памятники в их исторической среде.

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