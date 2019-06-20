Для строителей на Алтае введут ограничения по этажности зданий рядом с памятниками

Правительство Алтайского края выделило 22,5 млн рублей на разработку проектов охранных зон для зданий, которые относятся к объектам культурного наследия в Барнауле и Бийске. Разработка и юридическое принятие таких зон позволит сохранить архитектурные памятники в их исторической среде.

Об этом сообщили в Управлении госохраны объектов культурного наследия Алтайского края (Алтайохранкультура). По данным ведомства, столь значительные средства на подобные проекты в регионе выделяют впервые.

В чем плюсы от введения зон охраны для строителей

После их разработки инвесторы, которые хотят строить в исторической части Барнаула и Бийска, получат четкое понимание, какие здания можно возводить на том или ином участке — по этажности и другим параметрам.

Ранее алтайские строители рассказали, что некоторые проекты в центре Барнаула пришлось приостановить, потому что у памятников, расположенных неподалеку, нет документов, регламентирующих застройку рядом с ними.

Чтобы продолжать работу, строители вынуждены брать на себя организацию и финансирование подготовки проектов зон охраны. В некоторых случая стоимость работ доходит до 700 тыс. рублей.

Это обременительно, потому что участки строительные компании выкупают у частников также за свой счет. Стоимость земельной «сотки в центре» в среднем составляет около 1 млн рублей. Однако некоторые собственники участков спекулируют ценой до 5 млн. рублей. В этих условиях расселение ветхого жилья и строительство нового становится нерентабельным.

Дом купцов Морозовых. Олег Богданов

Как особые зоны помогут сохранить памятники

Предполагается, что после разработки охранных зон новая застройка и объекты культурного наследия будут сосуществовать органично.

Алтайохранкультура:

Комплексный подход по планированию застройки и использованию территории памятников и прилегающих зон, позволит сохранить и гармонично вписать памятники архитектуры и истории в современную городскую среду и рационально их использовать, в том числе и как объекты туризма.

Когда и как будут разрабатывать проект охранных зон

Алтайохранкультура готовит документы для организации конкурсных процедур, чтобы определить подрядчика, который разработает проекты зон охраны. Конкурс планируется объявить в течение месяца.

По действующему законодательству проект зон охраны должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. На подготовку проекта вместе с экспертизой потребуется не менее шести месяцев, сообщили в Алтайохранкультуре.

Торговый дом купца Морозова. Май 2018 года. Анна Зайкова

Вместе с актами историко-культурной экспертизы проекты разместят на официальном сайте управления для общественного обсуждения. Все желающие смогут представить замечания и предложения.

Если в ходе общественного обсуждения в управление поступят аргументированные замечания, то документ могут отправить на доработку и внести в него изменения. Кроме того проект и все предложения будут рассматриваться на общественном совете при Алтайохранкультуре. В нем примут участие архитекторы, ученые, историки, краеведы и другие эксперты.

В ведомстве сообщили, что пока сложно оценить, когда проект по зонам охраны утвердят окончательно. Возможно, это произойдет через год или чуть раньше. Эксперты управления надеются, что после Барнаула и Бийска аналогичные проекты зон охраны будут разработаны и в других муниципалитетах края, где есть памятники истории и архитектуры.