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Недвижимость

Вторички стали чаще покупать в Барнауле

В Барнауле количество вторичных квартир в продаже выросло на 8% за месяц. Об этом сообщает «Авито Недвижимость».

В среднем по России спрос на квартиры в старом фонде за месяц упал на 5%, а предложение выросло на 3%. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья немного снизилась по сравнению с мартом — на 0,2%.

В 17 из 39 российских городов цена на такие квартиры стала ниже, чем в марте. В Волгограде, Перми, Томске и Кирове стоимость вторичного жилья упала на 3%, а в Астрахани, Саратове, Нижнем Новгороде и Владивостоке — на 2%.

Наибольшее снижение стоимости квадратного метра было зафиксировано в Волгограде — на 4%. В Краснодаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге цена упала на 2%.

За месяц предложение на вторичном рынке жилья выросло в 34 из 39 городов, участвовавших в исследовании. В Улан-Удэ выбор квартир увеличился на 9%, в Томске и Барнауле — на 8%, в Омске, Оренбурге и Астрахани — на 7% в каждом.

На данный момент благоприятное время для тех, кто планирует купить квартиру без ипотеки. Обычное вторичное жилье дешевле, чем варианты в новом фонде. При этом некоторые продавцы в условиях снижающегося спроса готовы дополнительно предложить скидку за быстрый выход на сделку.

Чаще всего вторички обжитые и в них можно сразу въезжать, в то время как некоторые новостройки сдаются без отделки. В таком случае нужно заложить время на ремонт и покупку мебели.

Ранее сообщалось, что в Барнауле цены на новостройки начали сдавать позиции.

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