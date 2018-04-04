На месте промзоны за ТРЦ "Галактика" проектируют огромный квартал

Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова. Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова.

Гигантские планы

В конце марта "Мастер-План" презентовал градосовету Барнаула планировку квартала "Строитель". Он находится в границах улиц Молодежная, Челюскинцев, Папанинцев и Ядринцева, сформирован из частного сектора, обширной промзоны и нескольких многоэтажек.

Судя по проекту, здесь предстоит грандиозная стройка: количество жилья должно вырасти почти в четыре раза — с 44 тыс. кв. метров до 168 тыс. Население микрорайона увеличится с 1,8 тыс. до 7 тыс. человек. Для них предстоит построить школу, детский сад, спортивные учреждения, магазины, офисы и другую социальную инфраструктуру.

"Мастер-План" предлагает строить в две очереди. В первую — до 2021 года — школу на 650 человек, детский сад на 330 мест и жилые дома, на которые уже выданы разрешения на строительство. Во вторую — до 2036 года — продолжить жилищное строительство.

Школа вместо завода

Стройка развернется в том числе на месте промзоны: в квартале находятся предприятия и склады на площади около 10 гектаров земли. Об этом altapress.ru рассказал директор "Барнаульского завода металлоизделий" Вячеслав Баранов.

На месте его предприятия проектируют школу и детский сад. Производство предстоит перенести в промзону Власихи, следует из рекомендаций генплана. Но, говорит Баранов, мэрия пока не ведет переговоров по выкупу действующих предприятий.

Вячеслав Баранов,

директор "Барнаульского завода металлоизделий":

— Наш завод производит металлоизделия, один из немногих в крае чинит подъемные краны, есть лицензия на строительство. На предприятии работают более 150 человек. Как компенсируют стоимость зданий, подключений к сетям? И потом, кроме нашего завода, рядом находится база горэлектросети, продуктовые склады и огромный обрыв глубиной в трехэтажное здание. Как строить школу, не реконструируя эту зону?

Собственник "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов еще в прошлом году заявлял о планах строить в данном микрорайоне. Он спроектировал один дом, но на этом остановился. Гатилов считает, что выкупать у частника большие площади под дома или школу — это утопия.

Юрий Гатилов,

собственник "Жилищной инициативы":

— Это будет стоить любому бюджету колоссальных денег. Прежде чем идти на такой шаг, надо сто раз посчитать, нужна ли, например, школа. Ведь численность барнаульцев не растет.

Гатилов предлагает свой рецепт решения школьного вопроса: превращать учебные заведения в элитные, и чтобы родителям было интересно возить туда детей. А для квартала "Строитель" и в целом для этой части города — строить нормальные дороги, считает бизнесмен.

Что делать с частником?

Готовых решений у мэрии пока нет. Особенно в вопросе выкупа частных площадок.

Сергей Боженко,

зампредседателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Мы не утверждаем предложения, которые проектировщики вынуждены показывать. Когда администрации города и края созреют, они смогут выделить площадку, чтобы перенести предприятие и предложить компенсацию собственникам. Сегодня этот вопрос на повестку дня не ставим.

Предложение "Мастер-Плана" градосовет отклонил уже во второй раз. Это значит, что проекты домов в микрорайоне "Строитель" остаются в подвешенном состоянии — начать работать по ним невозможно.

Причину объяснил еще в ноябрьском интервью altapress.ru главный архитектор края Виктор Четошников. Он рассказал, что точечное строительство с июля 2017 года "вне закона": если нет утвержденного проекта планировки территории, у муниципалитета есть основания для отказа в выдаче необходимых документов (например, градостроительного плана земельного участка).

Сколько стоят проекты планировок

Проект планировки микрорайона "Строитель" стоил бюджету города 711 тыс. рублей. Всего сейчас для Барнаула разрабатывают четыре проекта планировок общей стоимостью 4,1 млн рублей.