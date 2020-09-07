Важнейшим событием августа на строительном рынке Барнаула стала сдача печально известного жилого комплекса на Павловском тракте, 291. Муниципальный застройщик «Барнаулкапстрой» («БКС») и сама мэрия получили бесценный опыт спасения не только большого проекта, профинансированного дольщиками, но и своей репутации. В день, когда собственники уже были с ключами от квартир, а «БКС» приступил к устранению недоделок на доме, гендиректор предприятия Сергей Шумов откровенно ответил на вопросы altapress.ru.

Напомним, 31 августа altapress.ru выпустил большой репортаж с дома на Павловском тракте, 291. В него вошли не только фотографии бетонных коробок, которые собственники получили вместо полноценных квартир, но и много негативных эмоций дольщиков в адрес и Шумова, и мэрии Барнаула.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Известно, что в этот же день глава «БКС» и «строительный» вице-мэр Максим Полежаев побывали на объекте и встретились с дольщиками.

Разговор с Сергеем Шумовым состоялся 2 сентября. Сложилось впечатление, что гендиректору «БКС» самому хотелось выговориться на тему проблемного дома и ситуации в компании.

Внимание к публикации

— Сергей Евгеньевич , в день выхода проблемного репортажа на altapress.ru вы неожиданно для дольщиков приехали на объект. Визит был связан с нашей публикацией или являлся плановым?

Сергей Шумов Анна Зайкова

— Мы не можем оставлять такие публикации без внимания. Это во-первых.

Во-вторых, наша плановая деятельность на данном объекте — это текущая работа как минимум двух сотрудников «Барнаулкапстроя», которые все время находятся на данном доме и отвечают за то, чтобы наши обязательства по жилому комплексу выполнялись.

Кроме того, наши сотрудники собирают новые претензии, которые возникают у собственников в связи со сдачей в августе второй очереди дома. Мы эту информацию аккумулируем, анализируем, чтобы потом принять решения об устранении недостатков. Естественно, насколько это в наших силах.

В кабинете Сергея Шумова Анна Зайкова

Недостатки там имеют место. У меня сегодня нет ни времени, ни желания выяснять, кто там виноват, особенно по первой блок-секции жилого комплекса. Но мы будем их устранять.

Что касается второй очереди дома. Там работы выполнены подрядчиками на «удовлетворительно» и даже на «хорошо». Если вы были во второй блок-секции, то видели, что она сильно отличается от первой.

— Да , мы в течение почти двух часов были на объекте.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

За вторую блок-секцию хочу сказать большое спасибо как подрядчикам, так и отдельно господину Комякову (Андрей Комяков, владелец компании «Строительная перспектива» — Прим. altapress.ru), который обеспечил их работу. Этот человек лично гарантировал подрядным бригадам, что если «БКС» станет несостоятельным, он все долги предприятия по строительству перед ними погасит.

А взаимоотношения между ним, «БКС» и главой города Вячеславом Франком — это уже наше лично дело, которое на подрядчиках точно не отразится. Такую позицию занял Комяков, и он ее выдержал.

Историческая зона БЛВЗ. Андрей Комяков. Дмитрий Лямзин. Андрей Комяков.

«Основная задача — достроить объект»

— То есть , было некое джентльменское соглашение?

— Есть понятие «социальная ответственность бизнеса». Так вот именно у этого человека она есть.

Наша основная задача была — достроить объект, чтобы не было обманутых дольщиков. Я в большей степени несу ответственность за вторую блок-секцию, потому что сам участвовал в этом процессе, я его контролировал.

Сергей Шумов Анна Зайкова

От первой же блок-секции мы не откажемся потому что, какие бы директора до меня не работали, кто бы здесь ни подписывал документы, договоры по факту заключались от имени «БКС». Если обязательства были взяты, значит, мне придется их исполнять.

Поймите, Шумов пришел на место гендиректора «БКС» не потому что он такой очень хороший и способен много заработать. Нет!

Заработок здесь закончился давным давно. Если помните, весной был разговор о том, что на завершение второй очереди дома не хватает 25 млн рублей. Когда начали мы потом считать, выяснилось, что только по жилью необходимо 70 млн рублей.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

— Потом эта сумма еще выросла…

— Да, всего на завершение проекта, чтобы достроить нежилые помещения, не хватало 110 млн рублей! Там ведь еще есть дольщики-юридические лица. Они не выходят на улицу с плакатами и требованиями. Они молча ждут, когда все это закончится. Чтобы выставить «БКС» уже свои претензии.

Понимаю, что главный вопрос, который вас интересует, — о взаимоотношениях с дольщиками. Да, я уважаю их требования. Да, я понимаю их состояние. Чисто по-человечески я им сочувствую. И это не просто слова.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Но есть и другой подход к этой проблемной теме. Это подход руководителя «БКС». Мы живем не в колхозе, где все решает сельский сход. Есть действующее законодательство, и дольщики им пользуются в полном объеме.

То есть, сначала они предъявляют претензии «БКС» за несвоевременную сдачу объекта. Далее они выставляют претензии за то, что мы на их первую претензию вовремя не ответили. А за это нам тоже штраф. Плюс иски о компенсации морального вреда. И все это дольщики нам старательно предъявляют.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Вал исков к «БКС»

— То есть вы сейчас говорите про вал судебных исков от граждан к «БКС» с денежными требованиями?

— Конечно! И законодательство на стороне дольщиков.

Еще в феврале, когда была сдана первая секция, собственники устремились в суды подавать иски к «Барнаулкапстрою». Их буквально упрашивали: «Уважаемые, подождите, вы еще успеете обратиться в суд, сроки исковой давности еще не истекают. Дайте „БКС“ возможность достроить вторую секцию!» Но нет.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

И что получается? Руководство предприятия, вместо того, чтобы рассчитаться со строителями, вынуждено средства направлять на оплату исполнительных листов по судам с дольщиками.

При самом неблагоприятном раскладе, «Барнаулкапстрой» не смог бы завершить вторую секцию и объявил себя банкротом. И в Барнауле появились бы обманутые дольщики. Кому это надо?

Далее. Когда случилась пандемия, правительство страны дало строителям отсрочку исполнения исковых материальных требований. Хорошо! Мы хоть немного выдохнем, сдадим вторую секцию, а потом начнем со всеми постепенно рассчитываться по обязательствам предприятия. Так мы думали.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Но нет, некоторые дольщики, а таких около десятка, зная о том, что нам предоставлена отсрочка, все равно несут исполнительные листы в банк. Им безразличны и остальные дольщики, и сам «БКС». Они крайне желают получить то, что им причитается, аргументируя: «А вдруг завтра „БКС“ признают банкротом, и мы тогда вообще ничего не заберем?!»

5 тысяч «квадратов» стен

— Наконец, мы сдали вторую очередь, — продолжает Сергей Шумов. — И возникает следующая наша обязанность: при предыдущих директорах «БКС» с собственниками заключались дополнительные соглашения.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

По ним для того, чтобы дольщики не предъявляли исковые требования, предприятие документально взяло обязательства провести первичную отделку квартир.

Когда мы посчитали, оказалось что это ни много, ни мало 5 тыс. квадратных метров стен. Некоторым дольщикам еще подписали установку натяжных потолков, замену дверей и т. д.

— Допсоглашения подписывались в тот период , когда «БКС» руководил Александр Канаков?

Александр Канаков , директор компании «Барнаулкапстрой». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

— И в его период тоже. Был на объекте такой директор компании-подрядчика «Сибресурс» Емельянов, который там «рулил» всем и вся, не обращая внимания на Канакова.

Но не этом суть — обязательства все равно на себя взял «БКС». И теперь нам нужны средства, чтобы их выполнить.

— Как эти обязательства можно оценить в денежном выражении?

— Я уже сказал о необходимых работах на площади 5 тыс. квадратных метров. Их стоимость составит несколько миллионов рублей.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Общая сумма исков по первой блок-секции на сегодня — порядка 14 млн рублей. По второй секции дольщики только начали обращаться с исками. Полагаю, там будет примерно такая же сумма.

Денег пока нет

— Сергей Евгеньевич , что конкретно вы пообещали дольщикам , когда были на объекте?

— Что предприятие все свои обязательства выполнит.

— Но денег на это у «БКС» нет.

— Пока — нет. По мере поступления денежных средств мы будем свои обязательства исполнять в порядке очереди.

Новостройка на Павловском тракте , 291 Ирина Пергаева

Каждую пятницу я веду прием по личным вопросам. Все самые нуждающиеся приходят ко мне и говорят, к примеру: «Все, у меня денежные и другие ресурсы закончились, помогайте! Я мать — одиночка, мне с ребенком негде жить, квартира в ипотеку и большая…»

Конкретно этого человека — не буду называть фамилию — мы поставили в очередь первым. И сегодня, 2 сентября, рабочие к ней зайдут и первой все выполнят.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

А вот дольщики, которые любят сутяжничать и уже предъявили «БКС» претензии в судебном порядке, будут в конце этой очереди. Это никакое не жлобство с нашей стороны, тем более, что все и всем одномоментно сделать в квартирах невозможно.

Проблемы под красивой оболочкой

— Вы возглавили предприятие весной , причем после ареста предыдущего директора. Шумов был призван в качестве антикризисного менеджера? И в каком состоянии вообще вам достался «БКС»?

Зинаида Герасимович , директор компании ОАО «Барнаулкапстрой». Анна Зайкова

— На первый взгляд, хозяйство досталось неплохое. Но под красивой оболочкой выявилась масса проблемных моментов, которые и сейчас ведут нас, скажем так, разнонаправленно. Честно: сейчас предприятию банально не хватает денег.

Кроме того, на ситуацию негативно повлияли не до конца пока понятые прежние взаимоотношения с генподрядчиками.

Например, с компанией «Сибресурс», которая строила три дома «БКС». Сейчас Емельянов, как я вижу, считает, что его обманули. А мы считаем, что он очень сильно подвел «БКС» и в части строительства, и в финансовом плане.

Идет заседание. Суд. Анна Зайкова

Поэтому с «Сибресурсом» идут судебные тяжбы. Часть претензий, которые клиенты предъявляют нам, мы ему перепредъявляем. Другой вопрос — а есть ли у этого подрядчика какие-то материальные ресурсы для того, чтобы отвечать по этим претензиям?

— Все-таки , какие задачи перед вами поставила непосредственно мэрия города?

— Достроить дома, которые возводятся на средства дольщиков без применения счетов эскроу.

Таунхаус в Барнауле Недвижимость Алтай

Помимо объекта на Павловском тракте, 291, это 14 таунхаусов на ул. Геодезической, 45-в. Это моя следующая головная боль. С ней я хочу расстаться в сентябре. Готовность объекта составляет процентов 95.

— То есть , в «БКС» вы пришли не в качестве антикризисного менеджера , которому предстоит вывести предприятие из экономической ямы?

— Ранее я четыре года отработал в «БКС» заместителем гендиректора по экономическим вопросам. Работал на «БМК», возглавлял «Барнаулэнерго», «Барнаульский водоканал», строил «Алтайскую долину», занимал руководящие должности в Москве.

То есть, опыт у меня большой, в том числе и антикризисного управления.

Работа «БКС» мне знакома, и меня не нужно было вводить в курс дела. Конечно, финансовое положение компании за время моего отсутствия сильно изменилось. И его перспективы нас пока не радуют.

Администрация Барнаула. altapress.ru

Но моя точка зрения, которую я буду отстаивать и в администрации, и перед коллективом: такое предприятие в Барнауле должно быть. Подрядчики приходят и уходят, многие разоряются, но кто-то должен, хорошо ли, плохо ли, нести ответственность по всем обязательствам. В нашем случае — это «БКС».

«Они решают , а я — исполняю»

— Естественно, все процессы сегодня проходят под контролем администрации и главы города, — утверждает дальше Шумов. — Совет директоров «БКС» возглавляет вице-мэр Максим Полежаев. Стратегия предприятия определяется советом директором, он же утверждает крупные сделки. Поэтому тут взаимодействие выстраивается как в любой крупной компании: они решают, а я — исполняю.

Более того, 31 августа совет директоров прошел в расширенном составе — с участием министра строительства региона, замруководителя госинспекции и представителя Сбербанка. Мне учинили спрос по всей строгости взаимоотношений.

Андрей Комяков. Дмитрий Лямзин

— Вы можете сказать , каким образом муниципалитет рассчитался с Андреем Комяковым за оказанную помощь?

— Рассчитался не город, а «БКС» — земельным участком на ул. Советской Армии, 75.

— В арбитражном суде сейчас очень много процессов с участием «БКС». Как они влияют на текущую деятельность компании? Или , может быть , это нормальная , рабочая ситуация?

— Влияют негативно. Мы вынуждены иметь большой штат юристов. И сейчас судьба компании в многом зависит от того, насколько эффективно и добросовестно работают эти юрисконсульты при отстаивании интересов «БКС».

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Судебных процессов действительно много. Одна из причин в том, что каждое предъявленное к «БКС» требование, по каждой квартире, мы затем транслировали в форме иска, например, к тому же «Сибресурсу».

Но в определенный момент я понял, что смысла в этом нет. Компания тратит время, платит госпошлину, загружает своих специалистов и суды работой… А в финале может получиться, что денег у оппонента нет, и — все тут!

В этом плане у нас особо сложные отношения с «Сибресурсом» и с компанией «Строительный камень».

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Поэтому я изменил стратегию «БКС» — будем зарабатывать сами, не опираясь на надежду получить что-то с наших должников.

В поисках инвестора

— «Барнаулкапстрой» намерен заработать на новых проектах?

— И на новых, и на текущих.

Сейчас наш якорный проект — жилой комплекс на ул. Парковой, 71. Это был один из первых объектов в Западной Сибири и первый в Алтайском крае в рамках эксперимента со Сбербанком. Система счетов эскроу в этом проекте была применена еще до того, как стала обязательной при долевом строительстве.

Стройка. СС0

— Разве сейчас на этом адресе строительные работы не остановлены?

— Временно, на несколько дней. Дело в том, что эксперимент с подрядчиком «Стройпанорама» оказался не совсем удачным. И мы с ним по соглашению сторон расторгли договор подряда.

У нас есть уже опыт 291-го дома на Павловском тракте, когда «БКС» выступает как застройщик и генподрядчик. Грубо говоря, мы одновременно привлекаем группу подрядных организаций, по сути нанимая их на все направления строительных работ на объекте. Так будет и в данном случае.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Согласно разрешению на строительство срок реализации проекта на ул. Парковой, 71 — до октября 2021 года. Сегодня секции дома в разной степени готовности. Первая очередь готова на 95%. В ноябре этого года мы планируем сдать ее в эксплуатацию.

— А что происходит с жилым комплексом «Клевер» на ул. Советской Армии?

— Пока там ведутся вялотекущие работы по остаточному принципу. На «Клевере» сложилась сложная ситуация. В качестве подрядчика там также был задействован «Сибресурс». Свой аванс, по мнению «БКС», он не отработал, а просто свернул строительство. Поэтому мы были вынужденны расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке. Спор рассматривается в суде.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

— И на «Клевере» тоже есть дольщики?

— Причем специфические. Это физлица, которым «Сибресурс» переуступил свои долевки. Компания получила эти квартиры в связи с расторжением договора инвестирования с «БКС».

«Не ликвидация и не банкротство»

— Каковы , по вашей оценке , дальнейшие перспективы «Барнаулкапстроя»?

— После введения первой очереди ЖК на ул. Парковой, получив соответствующую финансовую отдачу, мы готовы начать строительство объекта на ул. Советской Армии, 83, который входит в ЖК «Клевер».

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Плюс, у «БКС» в наличии есть два земельных участка под застройку. Мы уже направили письмо в мэрию о необходимости начала подготовительных работ для расселения людей, которые там проживают. Это длительный процесс. Но здесь можно будет заработать деньги.

Кроме того, разработан проект 16-этажного дома на ул. Нагорной. Экспертиза будет готова к середине сентября. Средств для полного самостоятельного строительства пока нет, поэтому «БКС» ведет поиск инвестора. От него требуется не так много — 20% от сметной стоимости. Возврат инвестиций будет осуществлен квартирами в этом доме.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

— То есть вы сейчас утверждаете , что слухи о предстоящем банкротстве «Барнаукапстроя» сильно преувеличены?

— Если одномоментно погасить всю заложенность «БКС» перед кредиторами, дальше мы, скорее всего, не потянем.

Но! Во-первых, у компании при валюте баланса почти 2 млрд рублей, есть ликвидная недвижимость.

Во-вторых, никому не выгодно, чтобы «БКС» стал банкротом. В противном случае перед городом встанут вопросы: что делать с недостроенными домами и как отвечать по обязательствам перед дольщиками? В случае ликвидации компании, отвечать придется бюджетом муниципалитета. Это неправильный подход.

Сергей Шумов Анна Зайкова

«БКС» — не самое плохое предприятие. Здесь работают очень грамотные специалисты. Именно как полноценная строительная организация мы никогда не работали, но услуги строительного контроля любой бюджетной или частной стройки предприятие оказывает качественно.

Поэтому, один из возможных вариантов развития событий — реорганизация «БКС». Но не ликвидация и не банкротство.