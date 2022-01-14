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Недвижимость

«Нападки вандалов»: красивые павильоны известного в Барнауле архитектора обрастают объявлениями

Жители Чемала в Республике Алтай переживают за внешний вид автобусных остановок, дизайн которых (и архитектурный код для всего села) разработал барнаульский архитектор Александром Деринг.

Остановочные павильоны в Чемале.
Остановочные павильоны в Чемале.
vk.com/chemal_vestnik

Павильоны установили в 2021 году как элемент новой архитектурной среды.

«К сожалению, красивые павильоны стали объектом для нападок вандалов. Среди таковых — дети с избытком энергии и люди, которые „не замечают“ специально отведённое пространство для расклейки сельских объявлений», — напоминают местные жители в группе газеты «Чемальский вестник» и призывают бережнее относиться к окружающему миру.

Остановочные павильоны в Чемале.
Остановочные павильоны в Чемале.
vk.com/chemal_vestnik

Как уже писал altapress.ru, презентация архитектурного кода села Чемал, а также дизайн-кода Чемальского района состоялась в июле 2020 года.

Разработка велась с осени 2019 года командой Александра Деринга (мастерская «Классика»). Архитектурный код нужен для создания нового образа Чемала, удобного для жителей и гостей, со своим лицом и характером.

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