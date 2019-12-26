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26 декабря
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Недвижимость

Найдена самая дешевая квартира в России. Ипотека — 518 рублей в месяц

В Республике Коми на продажу выставили самую дешевую квартиру, стоимость которой составляет всего 70 тыс. рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на материалы агентства ЦИАН.

Дверь. Квартира.
Дверь. Квартира.
СС0

Жилье расположено в поселке Воргашор в доме 1992 года постройки. Общая площадь квартиры — 36,5 квадратного метра.

«Очень теплая, косметический ремонт, новые двери, пластиковые окна, душевая кабина. Цена — 70 тысяч рублей. Возможна рассрочка», — говорится в объявлении.

Если покупать жилье в ипотеку, то ежемесячный платеж составит 518 рублей.

Это при условии внесения первоначального взноса 20% (14 тыс. рублей). Срок кредитования составит 20 лет, при ставке 9,4% годовых.

Ранее в Барнауле продавалась одна из самых дешевых квартир в городе. Торги, на которые выставлялось 10-метровое жилье, вызвало ажиотаж.

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