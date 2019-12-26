Жилье расположено в поселке Воргашор в доме 1992 года постройки. Общая площадь квартиры — 36,5 квадратного метра.
«Очень теплая, косметический ремонт, новые двери, пластиковые окна, душевая кабина. Цена — 70 тысяч рублей. Возможна рассрочка», — говорится в объявлении.
Если покупать жилье в ипотеку, то ежемесячный платеж составит 518 рублей.
Это при условии внесения первоначального взноса 20% (14 тыс. рублей). Срок кредитования составит 20 лет, при ставке 9,4% годовых.
Ранее в Барнауле продавалась одна из самых дешевых квартир в городе. Торги, на которые выставлялось 10-метровое жилье, вызвало ажиотаж.