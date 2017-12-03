Названа очередной дедлан строительства краевого Художественного музея в Барнауле

Сдать краевой художественный музей изначально планировали в 2015 году, но у подрядчика компании "СтройГАЗ" начались финансовые проблемы. В 2016-м проект передали "Селфу".

Руководство предпиятия отказалось комментировать телеканалу этапы и сроки строительства. Также сославшись на занятость, от комментария отказался и куратор культуры, зампредседателя правительства края Андрей Щукин, который в мае этого года заверял, что до 2018-го фасад здания будет готов.

Внятный ответ журналисты получили от Управления единого стройзаказчика края, которое получило проект в управление в этом году. Оказалось, что объект сменил не только заказчика, но и концепцию: в проект нужно включить пандусы для инвалидов, расширить пожарные проезды.

Александр Котельников пояснил, что новый проект должен пройти госэкспертизу в первом квартале 2018 года. Это позволит возобновить строительство здания.

Александр Котельников,

директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края":