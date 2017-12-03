Названа очередной дедлан строительства краевого Художественного музея в Барнауле

Художественный музей Алтайского края удастся достроить не раньше 2020 года. Об этом телеканалу "Наши новости" сообщил Александр Котельников, директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства алтайского края". С этого года ведомство курирует строительство здания. На этот раз работы застопорились из-за изменений в проекте.
Сдать краевой художественный музей изначально планировали в 2015 году, но у подрядчика компании "СтройГАЗ" начались финансовые проблемы. В 2016-м проект передали "Селфу".
Руководство предпиятия отказалось комментировать телеканалу этапы и сроки строительства. Также сославшись на занятость, от комментария отказался и куратор культуры, зампредседателя правительства края Андрей Щукин, который в мае этого года заверял, что до 2018-го фасад здания будет готов.
Внятный ответ журналисты получили от Управления единого стройзаказчика края, которое получило проект в управление в этом году. Оказалось, что объект сменил не только заказчика, но и концепцию: в проект нужно включить пандусы для инвалидов, расширить пожарные проезды.
Александр Котельников пояснил, что новый проект должен пройти госэкспертизу в первом квартале 2018 года. Это позволит возобновить строительство здания.
Александр Котельников,
директор КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края":
— Предположительно, строительство и достройка учреждения продолжатся еще в 2018-м и 2019-м годах.
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