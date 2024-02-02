Названа самая дешевая и дорогая недвижимость с видом на Кремль

Покупка самого дешевого жилья с видом на московский Кремль обойдется в 28 млн рублей, пишет Lenta.ru .

Самый дорогой объект в этой категории продается за 3,2 млрд рублей.

Самый близкий по расположению к Кремлю объект — трешка —с видом на него доступен к покупке за 219 млн рублей, указывает Газета.Ru.

Ранее в Кремле прокомментировали данные об аппартаментах Асада в Москве. В Кремле не располагают информацией о том, есть ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость в «Москва-Сити», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем The Financial Times, сообщила, что родственники Асада с 2013-го по 2019 год купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-Сити». Уточняется, что 18 из них — в комплексе «Город столиц», еще один — в башне «Федерация».

Общая стоимость недвижимости оценивается в $40 млн.

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