В Кремле прокомментировали данные об аппартаментах Асада в Москве

В Кремле не располагают информацией о том, есть ли у президента Сирии Башара Асада недвижимость в «Москва-Сити», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости . И тут же сказал, что в столице много иностранцев покупает объекты недвижимости.

«Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия — абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормально, широко распространенная практика», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее The Financial Times, сообщила, что родственники Асада с 2013-го по 2019 год купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-Сити». Уточняется, что 18 из них — в комплексе «Город столиц», еще один — в башне «Федерация».

Общая стоимость недвижимости оценивается в $40 млн.

Согласно документам, владельцем 13 объектов является двоюродный брат Асада или подконтрольные ему компании, пишет bfm.ru.

Елизавета II и Владимир Путин , 2003 год. kremlin.ru

Недвижимость королевы

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II также владеет недвижимостью в Москве — четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных метров в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке, который является столичной «Золотой милей». Квадратный метр там стоит 15 тыс. долларов (здесь есть жилье у Олега Дерипаски и экс-министра Михаила Абызова).

В посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.

Дело в том, что Елизавета II официально правит не только в Великобритании, она возведена на престол в 16 государствах, в том числе и в Канаде, являющейся конституционной монархией. Так что правительство этой страны при приобретении любой недвижимости указывает главу государства во всех бумагах как собственника.

При этом королева Елизавета II была в Москве всего один раз — в 1994 году: она встретилась с Борисом Ельциным и посетила Большой театр и другие достопримечательности.