Какие города опередили Москву в росте цен на новостройки, рассказали РБК эксперты «ЦИАН.Аналитики». Они составили соответствующий рейтинг, и столица России оказалась в нем на 29 месте.

Среди городов с населением более 500 тыс. человек первое место занял Иркутск. В нем стоимость лота в новостройках с начала 2022 года увеличилась на 58,6% — 3,65 млн до 5,79 млн рублей.

Ниже в рейтинге следуют Саратов с ростом 43,4% (до 4,78 млн рублей) и Челябинск с динамикой 34,4% (до 5,74 млн рублей).

На четвертом месте стоит Рязань с ростом 34,2%. Здесь стоимость лота зафиксировали на 4,39 млн рублей. А замыкает пятерку Казань с ростом 33,2% (до 9,66 млн рублей).

Барнаул занял в рейтинге 17-е место. Стоимость квартиры в новостройках в столице Алтайского края выросла на 13,7% (до 5,95 млн рублей).

При этом в Москве средняя стоимость лота на первичном рынке повысилась на 2,2% (до 15,84 млн рублей).