Недалеко от Барнаула продается коттеджный поселок со скандально известным соседом

На продажу выставили крупный коттеджный поселок, площадью 2,3 тыс. соток (23 га), сообщает Алтайский портал недвижимости. Он расположился в 12 км от Барнаула. На нем разместились 207 земельных участков. Стоимость одного надела с проектом обойдется в 42 млн рублей.

Отметим, что ближайшим соседом поселка является скандально известный микрорайон «Чистые пруды». В 2009 году его начинал застраивать холдинг «Изумрудная страна», который в последствии разорился, а земли (как пустые, так и с недостроями) теперь расходятся по разным инвесторам.

Расположение коттеджного поселка , расположенного в 12 км от Барнаула. altayrealt.ru.

Так, altapress.ru писал о том, как в апреле этого года Россельхозбанк выставил на торги шесть недостроенных двухэтажных домов в «Чистых прудах». Общая площадь зданий составляет 6,1тыс. кв. м. Степень готовности объектов варьируется от 12 до 92%. Также в лот входит земельный участок площадью 324,2 тыс кв. м.

Известно, что объекты нежилые, хотя, судя по фото, это классические таунхаусы с несколькими отдельными входами и квартирами.

Что касается нового коттеджного поселка, то его территория уже размежевана, подготовлен план застройки. Назначение земель — под индивидуальное жилищное строительство. К нему можно проехать с центральной трассы (Правобережного тракта). Вблизи поселка — несколько озер и лесной массив.

Квартал недостроенных таунхаусов. altayrealt.ru

К слову, есть и серьезные минусы. Например, неподготовленная инфраструктура. Ближайшие детские сады, школы, медучреждения находятся в соседних селах Фирсово, Санниково и поселках Фирсова слобода. К магазинам тоже путь не близкий — рядом с соседними коттеджными комплексами.

Хотя, на продаваемой территории можно в будущем возвести собственные объекты торговли, бытового обслуживания, развлечения и образования.