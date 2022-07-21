Недостроенный дом ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске выставили на торги

По проекту угловое здание состояло из шести блоков-секций от 9 до 15 этажей.
«По данным государственной инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, здесь в 3−5 блок-секциях выполнено устройство монолитного каркаса техподполья, а в 5−6 — еще и перекрытия этого техподполья. Однако, в сентябре 2015 года застройщик остановил работы на объекте и законсервировал его», — пишет СМИ.
После заморозки объекта дольщиков переселили в соседний дом на ул. Прудская, 40.
На торги после многолетнего простоя выставили недострой на стадии котлована с участком в 8,9 тыс. кв. метров.
Ранее проект пытались продать в начале 2022 года за 16,77 млн рублей и весной за 15,1 млн — но желающих приобрести скандальный объект не нашлось.
За 15,1 млн дом «Демидов-парка» пытаются продать и сейчас.
Ранее жильцы сданного дома в ЖК «Демидов-парк» жаловались низкую температуру в своих квартирах — сообщение проверила прокуратура.