21 июля
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Недвижимость

Недостроенный дом ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске выставили на торги

Непостроенный дом в ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске, который находится по адресу ул. Прудская, 34, выставили на торги, пишет «Толк».

ЖК "Демидов Парк", май 2017 года.
ЖК "Демидов Парк", май 2017 года.
vk.com/demidovpark

По проекту угловое здание состояло из шести блоков-секций от 9 до 15 этажей.

«По данным государственной инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, здесь в 3−5 блок-секциях выполнено устройство монолитного каркаса техподполья, а в 5−6 — еще и перекрытия этого техподполья. Однако, в сентябре 2015 года застройщик остановил работы на объекте и законсервировал его», — пишет СМИ.

После заморозки объекта дольщиков переселили в соседний дом на ул. Прудская, 40.

На торги после многолетнего простоя выставили недострой на стадии котлована с участком в 8,9 тыс. кв. метров.

Ранее проект пытались продать в начале 2022 года за 16,77 млн рублей и весной за 15,1 млн — но желающих приобрести скандальный объект не нашлось.

За 15,1 млн дом «Демидов-парка» пытаются продать и сейчас.

Ранее жильцы сданного дома в ЖК «Демидов-парк» жаловались низкую температуру в своих квартирах — сообщение проверила прокуратура.

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