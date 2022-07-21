Недостроенный дом ЖК «Демидов-парк» в Новоалтайске выставили на торги

По проекту угловое здание состояло из шести блоков-секций от 9 до 15 этажей.

«По данным государственной инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, здесь в 3−5 блок-секциях выполнено устройство монолитного каркаса техподполья, а в 5−6 — еще и перекрытия этого техподполья. Однако, в сентябре 2015 года застройщик остановил работы на объекте и законсервировал его», — пишет СМИ.