28 ноября
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Недвижимость

Необычную «двушку» для любителей зебр сдают за 35 тыс. рублей в месяц в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с «зебровым» дизайном сдают в аренду за 35 тыс. рублей в месяц в Барнауле. Она находится на Павловском тракте, 305В. Объявление размещено на Авито.

Двухкомнатная квартира, 46 кв. м за 35 тыс. рублей в месяц
Двухкомнатная квартира, 46 кв. м за 35 тыс. рублей в месяц
Авито

Площадь полосатой двушки — 46 кв. м.

Она находится на 12 этаже из 16 в новом кирпичном доме — его сдали в 2016 году. В подъезде работают грузовой и пассажирский лифты.

В квартире владелец сделал дизайнерский ремонт в анималистическом стиле. Ковер и подушки на диване повторяют шкуру зебры, а на стене висят две фотографии этого животного.

Дизайн в квартире преимущественно черно-белый. Это выражено в интерьере и отделки квартиры. Единственные яркие цвета — мягкий уголок в столовой и диван цвета хаки и желтый пылесос. Кроме того в гостиной есть неоновая подсветка стен.

В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, и спальня с большой двуспальной кроватью. Ванная комната совмещена с санузлом, здесь стоит джакузи. Также есть застекленный балкон.

«Двушку» можно арендовать с детьми и с животными. Однако курить в ней нельзя.

Рядом с домом находятся магазины Metro и «Магнит», детская поликлиника, спортивные центры.

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