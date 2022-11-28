Необычную «двушку» для любителей зебр сдают за 35 тыс. рублей в месяц в Барнауле

Площадь полосатой двушки — 46 кв. м.
Она находится на 12 этаже из 16 в новом кирпичном доме — его сдали в 2016 году. В подъезде работают грузовой и пассажирский лифты.
В квартире владелец сделал дизайнерский ремонт в анималистическом стиле. Ковер и подушки на диване повторяют шкуру зебры, а на стене висят две фотографии этого животного.
Дизайн в квартире преимущественно черно-белый. Это выражено в интерьере и отделки квартиры. Единственные яркие цвета — мягкий уголок в столовой и диван цвета хаки и желтый пылесос. Кроме того в гостиной есть неоновая подсветка стен.
В квартире есть гостиная, совмещенная с кухней, и спальня с большой двуспальной кроватью. Ванная комната совмещена с санузлом, здесь стоит джакузи. Также есть застекленный балкон.
«Двушку» можно арендовать с детьми и с животными. Однако курить в ней нельзя.
Рядом с домом находятся магазины Metro и «Магнит», детская поликлиника, спортивные центры.