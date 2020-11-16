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Недвижимость

Ни пяди чужой земли. Владелец частного дома в Барнауле выиграл беспрецедентное дело о красных линиях

Житель частного сектора Барнаула выиграл в суде трудный спор о красных линиях. Для начала его оштрафовали за самовольный захват общественной территории. Однако он не только «отбил» штраф, но и доказал, что не захватил ни пяди чужой земли. Юрист Сергей Сандаковский, представлявший его интересы, говорит, что это первое дело подобного рода.

Барнаул, частный сектор улицы Партизанской.
Барнаул, частный сектор улицы Партизанской.
Altapress.ru

Рука архитектора

Здесь, в частном секторе улицы Партизанской, где номера строений начинаются с единицы, дома выстроились ровно — как по линеечке. Многие вросли в землю еще в прошлом веке.

Одноэтажный дом под номером 13, часть которого принадлежит Вадиму Кириленко, возвели еще в гражданскую войну — в 1919-м. А в 21 веке до этой «окраины центра» добралась рука архитектора — жаль, не для того, чтобы привести ее облик в соответствие веку.

В 2004 году он прочертил на градостроительном плане улицы красные линии — границы территорий общего пользования. И так прочертил, что они прошлись прямиком по гаражу, отмостке и забору дома под номером 13, отделив друг от друга неотделимые части.

Барнаул, частный сектор улицы Партизанской.
Барнаул, частный сектор улицы Партизанской.
Altapress.ru

Один кусок гаража оказался за допустимой границей. Другой — в законных пределах. Вот так обитатели дома, ничего специально не сделав, стали самовольными захватчиками общественной земли.

Красная линия — вот она

Вадим Кириленко купил часть дома номер 13 (с участком и хозпостройками) в 2012 году, хотя жил здесь давно.

В феврале 2020-го до этого дома, как и до сотен других в Барнауле, дошел специалист городского комитета по землеустройству. Он проверил, соблюдают ли тут красные линии. Ответ был очевиден: не соблюдают.

В том, что Кириленко совершил административное правонарушение (самовольное занятие участка — статья КоАП 7.1), сомнений у него, похоже, не возникло. Вот она красная линия — вот они постройки, которые за нее заступают.

Дом на ул. Партизанской, 13. Барнаул.
Дом на ул. Партизанской, 13. Барнаул.
Скан ДульГИС.

Маячило требование о сносе

Вообще, до сего момента история эта развивалась по уже сложившемуся сценарию — после того, как рука неведомых нам «творцов» красных линий «прогулялась» по городу, таких появились сотни — Altapress.ru про них неоднократно писал.

Почти все с одним итогом: граждан штрафовали и заставляли сносить постройки.

В нашем случае барнаульца тоже оштрафовал Росреестр — на 5 тыс. рублей. Он это решение в том же Росреестре оспорил, причем успешно: нарушение признали малозначительным, штраф отменили.

Но и это его не устроило. Барнаулец пошел в суд и потребовал отменить все принятые на его счет решения Росреестра. Включая то, которым его нарушение признали малозначительным. Почему?

Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по Алтайскому краю.
Росреестр, управление по АК.

«Не потому, что платить не хотел — он не считал себя виновным. Ведь после отмены штрафа вина осталась. Если бы мы не оспорили эти решения, администрация Барнаула подала бы иск о сносе построек. И это дело он бы проиграл», — объяснил юрист Сергей Сандаковский из компании «Юрисдело», представлявший интересы Вадима Кириленко.

Участок усох

Надо сказать, что после нанесения красных линий на этом «краю географии» произошло одно важное событие в жизни владельцев данной недвижимости, на которое сами они внимания, увы, не обратили.

Сергей Сандаковский
Сергей Сандаковский
vk.com/id3481695

Участок, который многие десятилетия занимал дом под номером 13, уменьшили — ведь красные линии «отрезали» от него кусочек. И когда в 2004 году его приватизировал один из прежних владельцев, кусочек из документов исключили.

До нанесения красных линий в нем было 710 кв. метров (согласно выписке из техпаспорта). После — только 686.

По сути, администрация при приватизации участка лишила части собственности жильцов дома без суда и следствия. В документы внесли новую, уменьшенную, площадь участка, а право собственности зарегистрировали.

Дело выглядело безнадежным. Но Кириленко суд все же выиграл и вернул себе право на эту землю. Хотя и не сразу.

Алтайский краевой суд.
Алтайский краевой суд.
altapress.ru

Потерял право на «лишние» квадраты

«Мы подняли постановление администрации Барнаул от ноября 2004 года. В нем написано, что границы земельного участка установить по сложившемуся порядку пользования», — рассказывает Сергей Сандаковский.

Этот порядок, по словам юриста, определяется по межевым знакам. Или искусственным объектам — забору, фасаду дома, гаражам, и этим постройкам должно быть более 15 лет. «На участке Кириленко только гаражу было 40 лет. Однако по факту границы участка сделали по красным линиям», — продолжает Сандаковский.

Выходило, что прежний собственник (как в дальнейшем и Кириленко) потерял право на «отрезанные» 24 квадрата.

Судебные иски. Суд. Документы.
Судебные иски. Суд. Документы.
Pixabay.com

Не только нужна, но и используется

На суде Кириленко настаивал: его вины во вмененном правонарушении нет. Он использует землю в силу закона (даже если нет договора аренды).

Центральный райсуд доводы Кириленко не принял, и постановления Росреестра (первое о штрафе и второе — о признании правонарушения малозначительным) отменять не стал. А вот в краевом суде аргументы барнаульца сочли убедительными.

Во-первых, все «отрезанные» красными линиями постройки появились на спорной территории до их нанесения на градостроительном плане. Во-вторых, «отрезанная» часть Кириленко и нужна, и используется фактически. И другого прохода к дому, минуя ее, нет.

В Центральном районном суде Барнаула.
В Центральном районном суде Барнаула.
Анна Зайкова.

«При таких обстоятельствах доводы истца (Вадима Кириленко. — Прим. Altapress.ru) о правомерности возведения гаража, нуждаемости в пользовании данной территорией для эксплуатации жилого дома и доступа к нему, материалами дела не опровергается», — согласился судья.

Конституция.
Конституция.
culture.ru

Напомнил о Конституции

Более того, судья краевого суда напомнил: по Конституции каждый имеет право на жилище, никто не может быть его произвольно лишен. В итоге все решения Росреестра были отменены — Кириленко доказал свою невиновность в правонарушении.

Из решения Алтайского краевого суда от 29 октября:

«Нельзя прийти к однозначному выводу о противоправном и виновном занятии Кириленко территории общего пользования и совершении им вмененного правонарушения».

Барнаул, ул. Партизанская. Частный сектор.
Барнаул, ул. Партизанская. Частный сектор.
Altapress.ru

«Отрезанные квадраты будем возвращать»

Комментируя решение, Сергей Сандаковский называет его прецедентом.

«Административная практика по делам подобного рода раньше была не в пользу граждан. Если дела и прекращались, то по формальным основаниям, а вина оставалась. Теперь будет проще защищать граждан по гражданским делам о сносе построек за красными линиями», — объясняет он.

Ну, а Кириленко намерен вернуть себе отрезанные архитектором 24 квадратных метра через устранение реестровой ошибки.

Справка

Только в 2019 году в управление Росреестра по Алтайскому краю поступило около 440 актов проверок, составленных в ходе муниципального земконтроля.

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