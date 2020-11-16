Ни пяди чужой земли. Владелец частного дома в Барнауле выиграл беспрецедентное дело о красных линиях

Житель частного сектора Барнаула выиграл в суде трудный спор о красных линиях. Для начала его оштрафовали за самовольный захват общественной территории. Однако он не только «отбил» штраф, но и доказал, что не захватил ни пяди чужой земли. Юрист Сергей Сандаковский, представлявший его интересы, говорит, что это первое дело подобного рода.

Рука архитектора

Здесь, в частном секторе улицы Партизанской, где номера строений начинаются с единицы, дома выстроились ровно — как по линеечке. Многие вросли в землю еще в прошлом веке.

Одноэтажный дом под номером 13, часть которого принадлежит Вадиму Кириленко, возвели еще в гражданскую войну — в 1919-м. А в 21 веке до этой «окраины центра» добралась рука архитектора — жаль, не для того, чтобы привести ее облик в соответствие веку.

В 2004 году он прочертил на градостроительном плане улицы красные линии — границы территорий общего пользования. И так прочертил, что они прошлись прямиком по гаражу, отмостке и забору дома под номером 13, отделив друг от друга неотделимые части.

Барнаул , частный сектор улицы Партизанской. Altapress.ru

Один кусок гаража оказался за допустимой границей. Другой — в законных пределах. Вот так обитатели дома, ничего специально не сделав, стали самовольными захватчиками общественной земли.

Красная линия — вот она

Вадим Кириленко купил часть дома номер 13 (с участком и хозпостройками) в 2012 году, хотя жил здесь давно.

В феврале 2020-го до этого дома, как и до сотен других в Барнауле, дошел специалист городского комитета по землеустройству. Он проверил, соблюдают ли тут красные линии. Ответ был очевиден: не соблюдают.

В том, что Кириленко совершил административное правонарушение (самовольное занятие участка — статья КоАП 7.1), сомнений у него, похоже, не возникло. Вот она красная линия — вот они постройки, которые за нее заступают.

Дом на ул. Партизанской , 13. Барнаул. Скан ДульГИС.

Маячило требование о сносе

Вообще, до сего момента история эта развивалась по уже сложившемуся сценарию — после того, как рука неведомых нам «творцов» красных линий «прогулялась» по городу, таких появились сотни — Altapress.ru про них неоднократно писал.

Почти все с одним итогом: граждан штрафовали и заставляли сносить постройки.

В нашем случае барнаульца тоже оштрафовал Росреестр — на 5 тыс. рублей. Он это решение в том же Росреестре оспорил, причем успешно: нарушение признали малозначительным, штраф отменили.

Но и это его не устроило. Барнаулец пошел в суд и потребовал отменить все принятые на его счет решения Росреестра. Включая то, которым его нарушение признали малозначительным. Почему?

Росреестр , управление по Алтайскому краю. Росреестр , управление по АК.

«Не потому, что платить не хотел — он не считал себя виновным. Ведь после отмены штрафа вина осталась. Если бы мы не оспорили эти решения, администрация Барнаула подала бы иск о сносе построек. И это дело он бы проиграл», — объяснил юрист Сергей Сандаковский из компании «Юрисдело», представлявший интересы Вадима Кириленко.

Участок усох

Надо сказать, что после нанесения красных линий на этом «краю географии» произошло одно важное событие в жизни владельцев данной недвижимости, на которое сами они внимания, увы, не обратили.

Сергей Сандаковский vk.com/id3481695

Участок, который многие десятилетия занимал дом под номером 13, уменьшили — ведь красные линии «отрезали» от него кусочек. И когда в 2004 году его приватизировал один из прежних владельцев, кусочек из документов исключили.

До нанесения красных линий в нем было 710 кв. метров (согласно выписке из техпаспорта). После — только 686.

По сути, администрация при приватизации участка лишила части собственности жильцов дома без суда и следствия. В документы внесли новую, уменьшенную, площадь участка, а право собственности зарегистрировали.

Дело выглядело безнадежным. Но Кириленко суд все же выиграл и вернул себе право на эту землю. Хотя и не сразу.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Потерял право на «лишние» квадраты

«Мы подняли постановление администрации Барнаул от ноября 2004 года. В нем написано, что границы земельного участка установить по сложившемуся порядку пользования», — рассказывает Сергей Сандаковский.

Этот порядок, по словам юриста, определяется по межевым знакам. Или искусственным объектам — забору, фасаду дома, гаражам, и этим постройкам должно быть более 15 лет. «На участке Кириленко только гаражу было 40 лет. Однако по факту границы участка сделали по красным линиям», — продолжает Сандаковский.

Выходило, что прежний собственник (как в дальнейшем и Кириленко) потерял право на «отрезанные» 24 квадрата.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Не только нужна , но и используется

На суде Кириленко настаивал: его вины во вмененном правонарушении нет. Он использует землю в силу закона (даже если нет договора аренды).

Центральный райсуд доводы Кириленко не принял, и постановления Росреестра (первое о штрафе и второе — о признании правонарушения малозначительным) отменять не стал. А вот в краевом суде аргументы барнаульца сочли убедительными.

Во-первых, все «отрезанные» красными линиями постройки появились на спорной территории до их нанесения на градостроительном плане. Во-вторых, «отрезанная» часть Кириленко и нужна, и используется фактически. И другого прохода к дому, минуя ее, нет.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

«При таких обстоятельствах доводы истца (Вадима Кириленко. — Прим. Altapress.ru) о правомерности возведения гаража, нуждаемости в пользовании данной территорией для эксплуатации жилого дома и доступа к нему, материалами дела не опровергается», — согласился судья.

Конституция. culture.ru

Напомнил о Конституции

Более того, судья краевого суда напомнил: по Конституции каждый имеет право на жилище, никто не может быть его произвольно лишен. В итоге все решения Росреестра были отменены — Кириленко доказал свою невиновность в правонарушении.

Из решения Алтайского краевого суда от 29 октября:

«Нельзя прийти к однозначному выводу о противоправном и виновном занятии Кириленко территории общего пользования и совершении им вмененного правонарушения».

Барнаул , ул. Партизанская. Частный сектор. Altapress.ru

«Отрезанные квадраты будем возвращать»

Комментируя решение, Сергей Сандаковский называет его прецедентом.

«Административная практика по делам подобного рода раньше была не в пользу граждан. Если дела и прекращались, то по формальным основаниям, а вина оставалась. Теперь будет проще защищать граждан по гражданским делам о сносе построек за красными линиями», — объясняет он.

Ну, а Кириленко намерен вернуть себе отрезанные архитектором 24 квадратных метра через устранение реестровой ошибки.