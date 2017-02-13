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13 февраля -17°C

Делом о барнаульских «захватчиках» территорий предложили заняться губернатору и мэру

Как уже не раз рассказывал altapress.ru, жителей целых улиц Барнаула признают самовольными захватчиками территорий общего пользования. Людей массово штрафуют, так как их постройки «заступили» за красные линии, и требуют от них снести все «лишнее». После широкого освещения темы в СМИ Росреестр поручил на месте найти решение. В территориальном управлении ведомства рассказали, что намерены сделать.

Росреестр.
Росреестр.
Михаил Хаустов

Написали письма

История барнаульских «захватчиков» территорий общего пользования дошла до самого верху после того, как сюжет о них показал телеканал НТВ.

Людей с их бедами наконец услышали — впервые за много лет: глава Росреестра Олег Скуфинский дал поручение найти решение в Барнауле вместе с жителями и органом местного самоуправления.

Руководитель управления Росреестра по краю Юрий Калашников встретился с жильцами трех оштрафованных улиц (8 марта, Цаплина и Севастопольская). Он пообещал им оказать содействие в решении их земельного вопроса «в пределах компетенции ведомства», сообщили в пресс-службе управления.

Юрий Калашников, руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Юрий Калашников, руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю.
Росреестр.

«Если есть реальная возможность по закону оформить существующие границы, то ее нужно использовать», — цитирует руководителя пресс-релиз ведомства.

Кроме того, Калашников предложил губернатору края и и.о. главы Барнаула создать рабочую группу — и вот на ней уже обсудить возможные пути решения.

По данным altapress.ru, письма в адрес Виктора Томенко и Вячеслава Франка направлены 6 февраля. В них Калашников просит еще и взять на особый контроль вопрос оформления прав на муниципальные участки.

Ответы еще не получены.

Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители.
Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители.
altapress.ru

В чем суть проблемы?

Если такая рабочая группа будет создана, ей предстоит вникнуть в проблемы, в основном, частного сектора Барнаула.

Именно здесь массово выявляют случаи, показанные в сюжете телеканала: заборы и постройки жителей выходят за красные линии — границы территорий общего пользования. Площадь, которую они «захватили», составляет, по данным проверяющих, от 5 до 100 кв. метров.

Вообще-то, «заступать» за красные линии по закону запрещено. И владельцам таких участков предъявляют штрафы — для начала 5 тыс. рублей, а затем и больше. Через суды от них требуют снести гараж, баню, крыльцо, иногда — разобрать стену дома.

Татьяна Калинина
Татьяна Калинина
altapress.ru

Казалось бы, в чем проблема? Нарушаешь? Исправляйся.

Но жители утверждают: участки они приобрели законно много лет назад, границ не меняли, претензий от власти не имели. А красные линии утверждены городскими властями намного позже.

Причем в одном из судов юристы пострадавшей пенсионерки даже сумели доказать, что эти самые границы обозначены с нарушениями, «авторы» не соблюдали инструкцию и не выяснили градостроительную обстановку на месте.

Ну, а что в итоге? А в итоге большинство оштрафованных не могут ни узаконить лишние квадратные метры, ни снести то, что на них стоит. Приходится оплачивать штрафы. А тем, кто имеет на руках решение суда о сносе, еще и неустойку — от 15 тыс. рублей в месяц.

Штрафы.
Штрафы.
Павел Водопьянов

Почему эта тема важна для Барнаула?

И все это — не единичные истории. Только в 2019 году в управление Росреестра по краю поступило около 440 актов проверок, составленных в ходе муниципального земконтроля.

Если правила нарушают сотни — есть повод задуматься: может, в правилах что-то не то?

Между тем, жители утверждают, что снос или перенос построек обойдется им слишком дорого и может потребовать серьёзной реконструкции. Многие из них — люди преклонного возраста, некоторые имеют инвалидность и статус «дети войны».

Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители.
Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители.
altapress.ru

Какой есть выход для самовольных «захватчиков»?

Если постройки и забор не заходят за красные линии, а при этом участок все же занимает «чужие» квадратные метры (а не ту площадь, которая отражена в правоустанавливающих документах), надо самостоятельно устранить нарушение. В этом случае есть три варианта, рассказали в Росреестре.

  • Можно заключить договор аренды или рассмотреть возможность выкупа захваченного участка с собственником — организацией, гражданином, муниципалитетом и т.д.
  • Если нарушены границы соседнего участка, договориться о мировом соглашении с соседом-владельцем.
  • Заключить соглашение о пользовании частью захваченного земельного участка с собственником — организацией, гражданином, муниципалитетом и т. д.

Если же постройки и ограждение все же заходят за красные линии, выход пока только один: снести их и перенести забор. Но, возможно, рабочая группа найдет другой законный вариант.

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