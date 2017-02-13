Делом о барнаульских «захватчиках» территорий предложили заняться губернатору и мэру

Как уже не раз рассказывал altapress.ru, жителей целых улиц Барнаула признают самовольными захватчиками территорий общего пользования. Людей массово штрафуют, так как их постройки «заступили» за красные линии, и требуют от них снести все «лишнее». После широкого освещения темы в СМИ Росреестр поручил на месте найти решение. В территориальном управлении ведомства рассказали, что намерены сделать.

Написали письма

История барнаульских «захватчиков» территорий общего пользования дошла до самого верху после того, как сюжет о них показал телеканал НТВ.

Людей с их бедами наконец услышали — впервые за много лет: глава Росреестра Олег Скуфинский дал поручение найти решение в Барнауле вместе с жителями и органом местного самоуправления.

Руководитель управления Росреестра по краю Юрий Калашников встретился с жильцами трех оштрафованных улиц (8 марта, Цаплина и Севастопольская). Он пообещал им оказать содействие в решении их земельного вопроса «в пределах компетенции ведомства», сообщили в пресс-службе управления.

Юрий Калашников , руководитель Управления Росреестра по Алтайскому краю. Росреестр.

«Если есть реальная возможность по закону оформить существующие границы, то ее нужно использовать», — цитирует руководителя пресс-релиз ведомства.

Кроме того, Калашников предложил губернатору края и и.о. главы Барнаула создать рабочую группу — и вот на ней уже обсудить возможные пути решения.

По данным altapress.ru, письма в адрес Виктора Томенко и Вячеслава Франка направлены 6 февраля. В них Калашников просит еще и взять на особый контроль вопрос оформления прав на муниципальные участки.

Ответы еще не получены.

Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители. altapress.ru

В чем суть проблемы?

Если такая рабочая группа будет создана, ей предстоит вникнуть в проблемы, в основном, частного сектора Барнаула.

Именно здесь массово выявляют случаи, показанные в сюжете телеканала: заборы и постройки жителей выходят за красные линии — границы территорий общего пользования. Площадь, которую они «захватили», составляет, по данным проверяющих, от 5 до 100 кв. метров.

Вообще-то, «заступать» за красные линии по закону запрещено. И владельцам таких участков предъявляют штрафы — для начала 5 тыс. рублей, а затем и больше. Через суды от них требуют снести гараж, баню, крыльцо, иногда — разобрать стену дома.

Татьяна Калинина altapress.ru

Казалось бы, в чем проблема? Нарушаешь? Исправляйся.

Но жители утверждают: участки они приобрели законно много лет назад, границ не меняли, претензий от власти не имели. А красные линии утверждены городскими властями намного позже.

Причем в одном из судов юристы пострадавшей пенсионерки даже сумели доказать, что эти самые границы обозначены с нарушениями, «авторы» не соблюдали инструкцию и не выяснили градостроительную обстановку на месте.

Ну, а что в итоге? А в итоге большинство оштрафованных не могут ни узаконить лишние квадратные метры, ни снести то, что на них стоит. Приходится оплачивать штрафы. А тем, кто имеет на руках решение суда о сносе, еще и неустойку — от 15 тыс. рублей в месяц.

Штрафы. Павел Водопьянов

Почему эта тема важна для Барнаула?

И все это — не единичные истории. Только в 2019 году в управление Росреестра по краю поступило около 440 актов проверок, составленных в ходе муниципального земконтроля.

Если правила нарушают сотни — есть повод задуматься: может, в правилах что-то не то?

Между тем, жители утверждают, что снос или перенос построек обойдется им слишком дорого и может потребовать серьёзной реконструкции. Многие из них — люди преклонного возраста, некоторые имеют инвалидность и статус «дети войны».

Оштрафованная улица 8 Марта в Барнауле и ее жители. altapress.ru

Какой есть выход для самовольных «захватчиков»?

Если постройки и забор не заходят за красные линии, а при этом участок все же занимает «чужие» квадратные метры (а не ту площадь, которая отражена в правоустанавливающих документах), надо самостоятельно устранить нарушение. В этом случае есть три варианта, рассказали в Росреестре.

Можно заключить договор аренды или рассмотреть возможность выкупа захваченного участка с собственником — организацией , гражданином , муниципалитетом и т.д.

гражданином муниципалитетом и т.д. Если нарушены границы соседнего участка , договориться о мировом соглашении с соседом-владельцем.

договориться о мировом соглашении с соседом-владельцем. Заключить соглашение о пользовании частью захваченного земельного участка с собственником — организацией , гражданином , муниципалитетом и т. д.

Если же постройки и ограждение все же заходят за красные линии, выход пока только один: снести их и перенести забор. Но, возможно, рабочая группа найдет другой законный вариант.