2 февраля
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Недвижимость

Новейшую четырешку с собственной террасой, на которой поместится еще одна квартира, продают за 11,8 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру в недавно построенном ЖК продают за 11,8 млн рублей. У нее есть выход на собственную большую террасу. Квартира находится на улице Аванесова, 44. Объявление размещено на «Авито».

Четырехкомнатная квартира, 122 кв. м за 11,8 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 122 кв. м за 11,8 млн рублей
Авито

Площадь квартиры составляет 122 кв. м. Один «квадратный метр» стоит здесь 96,7 тыс. рублей.

Четырешка находится на последнем, 17 этаже. Отсюда открывается завораживающий вид на город — можно любоваться Нагорным парком и Обью.

Квартира находится в недавно построенном ЖК «Нагорный». Он представлен как дом бизнес-класса. Его строили полностью из кирпича. Каждую квартиру расположили в отдельной «ячейке», чтобы улучшить звукоизоляцию. Кроме того в доме своя газовая котельная.

Квартира двухуровневая. На первом этаже во всю стену сделали панорамное окно. Здесь можно обустроить гостиную или столовую зону.

Также есть выход на незакрытую террасу. Ее площадь — 48 кв. м, и здесь бы свободно поместилась однушка или целая двушка. Здесь можно оформить зону отдыха или барбекю.

В шаговой доступности находятся детские сады школы, продуктовые магазины. Совсем рядом расположены Нагорный парк, лыжные базы, площадь Спартака.

Большие панорамные окна полюбили и в московской квартире, особенно в ЖК «Башня Федерации».

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