1 февраля
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Недвижимость

Панорамные апартаменты в башне «Федерация» продают за 77,5 млн рублей в Москве

Двухкомнатную квартиру с видом на главные достопримечательности Москвы продают за 77,5 млн рублей. Она находится в ЖК «Башня Федерация» на верхнем этаже. Объявление размещено на «Авито».

Панорамные апартаменты в башне «Федерация» продают за 77,5 млн рублей в Москве
Панорамные апартаменты в башне «Федерация» продают за 77,5 млн рублей в Москве
Авито

Площадь апартаментов — 130 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 596 тыс. рублей.

Квартира находится на одном из самых престижных верхних этажей — 85 из 95 в ЖК «Башня Федерация»

«Федерация» — это самый большой и престижный комплекс в «Москва-Сити». Он получил множество европейских наград как самый современный, высокотехнологичный и безопасный небоскреб.

Владелец может посетить все нужные места, не выходя из дома. На 61 этаже — рестораны, кафе и самый высокий бассейн в Европе. В атриуме башни находятся премиальный супермаркет и крупнейшая торговая галерея международного делового центра.

В квартире просторная гостиная объединена с кухней. Здесь сделали панорамные окна, из которых открывается волшебный вид на город. Такие же окна установили в спальне.

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