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Недвижимость

Новый большой ТРЦ может появиться на Павловском тракте в Барнауле

В Барнауле продают земельный участок на Павловском тракте, 331а. Он находится в федеральной собственности и позволяет построить торгово-выставочный, развлекательный или дилерский центр, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В Барнауле выставили на продажу участок на Павловском тракте, 331а.
В Барнауле выставили на продажу участок на Павловском тракте, 331а.
altayrealt.ru

Площадь участка составляет 15 тыс. «квадратов». Организатором торгов выступает Росимущество.

В Барнауле выставили на продажу участок на Павловском тракте, 331а.
В Барнауле выставили на продажу участок на Павловском тракте, 331а.
altayrealt.ru

В ведомстве отмечают, что на участке нет капитальных строений, он ничем не загорожен, зарос травой и кустами, потому что не использовался пять лет.

Начальная стоимость (ежегодная арендная плата) составляет 1,73 млн рублей.

Ранее этот участок был в собственности обанкротившегося агропредприятия. Его пытались продать за 57 млн рублей, но покупателей не нашлось.

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