Новый большой ТРЦ может появиться на Павловском тракте в Барнауле

Площадь участка составляет 15 тыс. «квадратов». Организатором торгов выступает Росимущество.
В Барнауле выставили на продажу участок на Павловском тракте, 331а.
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В ведомстве отмечают, что на участке нет капитальных строений, он ничем не загорожен, зарос травой и кустами, потому что не использовался пять лет.
Начальная стоимость (ежегодная арендная плата) составляет 1,73 млн рублей.
Ранее этот участок был в собственности обанкротившегося агропредприятия. Его пытались продать за 57 млн рублей, но покупателей не нашлось.