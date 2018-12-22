Амбициозный экс-директор группы алтайских компаний признан банкротом

Арбитражный суд края признал банкротом Андрея Катунина, учредителя ряда агроснабженческих фирм, входивших в группу компаний «Агромаркет». Несколько лет назад он заявлял о планах построить крупную сеть розничных магазинов и современный логистический центр. Однако суд признал банкротами и группу его компаний, и теперь уже его самого.

Амбициозные планы

52-летний Андрей Катунин признан банкротом 12 декабря, его долг кредиторам — около 248 млн рублей. Задолженность сформировалась из-за его поручительства по кредитам группы компаний, следует из материалов арбитражного суда, опубликованных в картотеке.

Катунин был хорошо известен на рынке сельхозтехники — еще с 1994 года он возглавлял Торговый дом «Аркона», занимавшийся торговлей сельхозтехникой в Алтайском крае. А в 2004 году был назначен гендиректором «Алтайагропромснаба», крупнейшего в регионе поставщика сельхозтехники по федеральному и региональному лизингу.

Вскоре Катунин объявил о переформатировании работы и начале развития розничной сети магазинов сети «Агромаркет» (а «Алтайагропромснаб» обанкротился). Планы были весьма амбициозные — открыть к 2011 году 370 торговых объектов в крупнейших аграрных регионах, в том числе в Курской, Белгородской и Орловской областях.

На выставке «День Сибирского поля-2013». Техника «Агримакса». Олег Богданов.

Планировал он построить и современный логистический центр для эффективного управления складскими потоками и товарными запасами группы компаний. Стоимость проекта оценивалась в 5 млн евро. Судя по заявлению компании, центр в Барнауле построили. Общий ассортимент продукции, которой торговал «Агромаркет», превышал 10 тыс. наименований.

Долги перевесили доходы

Поставщик позиционировал себя как наследника еще советской «Сельхозтехники» и «Алтайагропромснаба»: в презентациях было указано, что компания работает более 50 лет. Группа компаний долгое время была на хорошем счету в «Россельхозбанке», но в конце концов ее долги кредиторам перевесили доходы.

В конце 2017 года в арбитраже началось банкротство сразу четырех компаний группы, учредителями которых был сам Андрей Катунин: «Агримакс», «Агромаркет Сибирь», логистическая компания «Агромаркет» и сервисная компания «Агромаркет».

На выставке «День Сибирского поля-2013». Техника «Агримакса». Олег Богданов.

Сейчас все они банкроты. И сейчас их движимое и недвижимое имущество распродается. На торги, в частности, выставляли здание с участком и инфраструктурой в Барнауле на Павловском тракте, 331а (стартовая цена комплекса 57 млн рублей). На торги не допустили ни одного участника, следует из протокола торгов.

Нигде не работал

Сам же Андрей Катунин был поручителем по кредитам, полученным, главным образом, в «Россельхозбанке» компаниями «Агромаркет», «Агримакс» и «Кордиант».

В момент рассмотрения заявления в суде он нигде не работал. Имущества у учредителя группы некогда крупных агроснабженческих компаний немного. Согласно описи имущества и паспорту транспортного средства ему принадлежит прицеп для перевозки грузов. О другом имуществе не сообщается.

Финансовым управляющим Андрея Катунина суд назначил Анастасию Марц.