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Недвижимость

Новый подрядчик ЖК «Парковый» рассказал, что теперь будет с проблемным объектом «Барнаулкапстроя»

В ЖК «Парковый» на ул. Паркова, 71 кипит работа. На проблемный объект зашел новый подрядчик из ГК «Адалин». На данный момент строители занимаются кровлей жилого здания. О том, что еще будет сделано и с какими сложностями пришлось столкнуться, altapress.ru рассказали в самой строительной компании.

В ЖК "Парковый" началось строительство.
В ЖК "Парковый" началось строительство.
Анна Зайкова.

Корреспонденты altapress.ru накануне побывали на стройке ЖК «Парковый». Здесь уже не так безлюдно, как раньше. На третьем корпусе появились рабочие. Видно, что специалисты основательно взялись за работу.

Более того, спустя почти год со стороны жилого комплекса наконец слышны характерные звуки работы строительной техники.

В компании «Адалин» нам рассказали, что на сегодняшний день уже ведутся работы по достройке кровли третьего корпуса. С «Барнаулкапстроем» был заключен соответствующий договор. В ближайшее время планируется заключение договоров на работы по устройству вентиляции, пожарной сигнализации, фасадов третьего корпуса.

В ЖК &quot;Парковый&quot; началось строительство.
В ЖК «Парковый» началось строительство.
Анна Зайкова.

«Ситуация непростая, так как до нас на объекте работала другая строительная компания. И для заключения договора на конкретные работы необходимо тщательная проверка уже выполненных работ и работ, которые необходимо выполнить в соответствии с проектной документацией», — отметил представитель «Адалина».

В ЖК &quot;Парковый&quot; началось строительство.
В ЖК «Парковый» началось строительство.
Анна Зайкова.

На строительной площадке появились не только рабочие, но и стройматериалы. Видно, что на объект начала регулярно приезжать спецтехника.

Далее застройщик отметил, что его участие в достройке Парковой, 71 это некоммерческий проект, а больше социальный.

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