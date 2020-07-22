Новый участок под ЖК продают в барнаульском бору

Участок на Змеиногорском тракте, 33Б площадью 7 606 кв. м позволяет построить индивидуальные жилые дома, но только малоэтажные.
Автор объявления указал, что ранее территория предназначалась для строительства многоэтажных жилых домов, как и расположенный по соседству участок, на котором сейчас возводится высотный ЖК.
Поэтому возможно изменение разрешенного использования в первоначальное состояние, сообщает источник.
Участки идеально подходят для строительства элитных коттеджных комплексов и таунхаусов, подчеркнул риэлтор.
Стоимость участка составляет 54 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Барнауле искусственно сложился острый дефицит земель под квартальную застройку.