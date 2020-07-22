Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Недвижимость

Новый участок под ЖК продают в барнаульском бору

В Барнауле на продажу выставили земельный участок на Горе. Его территория частично находится в сосновом бору, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок на Змеиногорском тракте.
Участок на Змеиногорском тракте.
altayrealt.ru

Участок на Змеиногорском тракте, 33Б площадью 7 606 кв. м позволяет построить индивидуальные жилые дома, но только малоэтажные.

Автор объявления указал, что ранее территория предназначалась для строительства многоэтажных жилых домов, как и расположенный по соседству участок, на котором сейчас возводится высотный ЖК.

Участок на Змеиногорском тракте.
Участок на Змеиногорском тракте.
altayrealt.ru

Поэтому возможно изменение разрешенного использования в первоначальное состояние, сообщает источник.

Участки идеально подходят для строительства элитных коттеджных комплексов и таунхаусов, подчеркнул риэлтор.

Стоимость участка составляет 54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле искусственно сложился острый дефицит земель под квартальную застройку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость