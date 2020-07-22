Новый участок под ЖК продают в барнаульском бору

В Барнауле на продажу выставили земельный участок на Горе. Его территория частично находится в сосновом бору, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Участок на Змеиногорском тракте, 33Б площадью 7 606 кв. м позволяет построить индивидуальные жилые дома, но только малоэтажные.

Автор объявления указал, что ранее территория предназначалась для строительства многоэтажных жилых домов, как и расположенный по соседству участок, на котором сейчас возводится высотный ЖК.

Участок на Змеиногорском тракте. altayrealt.ru

Поэтому возможно изменение разрешенного использования в первоначальное состояние, сообщает источник.

Участки идеально подходят для строительства элитных коттеджных комплексов и таунхаусов, подчеркнул риэлтор.

Стоимость участка составляет 54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле искусственно сложился острый дефицит земель под квартальную застройку.