В Барнауле нашлось еще несколько больших участков под квартальную застройку

Алтайские эксперты считают, что в Барнауле сложился острый дефицит земель под квартальную застройку. Как выяснили аналитики «Алтайского портала недвижимости», дефицит создался искусственно.

7 июля стали известны результаты аукциона, на котором разыгрывался последний квартальный участок города под жилую застройку. Стоимость аренды этого участка из-за дефицита возросла до рекордных 500 млн рублей.

Но, как отмечает источник, в реестре главного управление имущественных отношений Алтайского края есть 11 территорий для строительства жилья, из которых можно сформировать как минимум один большой квартал и один маленький. Все они находятся на Горе в районе Моховой поляны.

Большинство этих предложений на торгах остаются невостребованными.

Например, до сих пор свободны земли на ул. 6-й Нагорной, 15 г в микрорайоне, который несколько лет назад пытался освоить обанкротившийся «СтройГАЗ».

Четыре участка арендовала и осваивает компания «Домстрой», но еще восемь свободны. Их совокупная площадь составляет 54 336 кв. м, а назначение позволяет возвести дома до 25 этажей.

Второй квартал находится здесь же в бору и примыкает к выше указанному. Его условный адрес: 6-я Нагорная, 11б. Общая площадь — 76 198 кв. м.

Участок на ул. 6-й Нагорной в Барнауле. altayrealt.ru

В общей сложности площадь обеих соседних территории насчитывает 130 кв.м., то есть, чуть больше, чем в квартале 2036.

«Стоимость аренды земель не указана, однако, если учесть ту, что устанавливалась в проводимых ранее аукционах, в совокупности на все эти участки она составит порядка 80 млн рублей», — пишет издание.

Есть и третий участок под жилищное строительство, он занимает 39 562 кв. м. Его точный адрес не указан,. Известно, что он расположен между двумя кадастровыми кварталами, на которых сейчас находится лес.

Ранее altapress.ru писал, что квартал 2036 стал для застройщиков стратегическим. Это последний участок, подготовленный для комплексного освоения.

Здесь проведены сети коммуникаций, подготовлена инфраструктура — проходят крупные магистрали с удобным расположением остановок, в шаговой доступности находятся торгово-развлекательные центры («Европа», «Москва», «Арена»).