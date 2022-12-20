Новогодний дворец с мужчинами-вазами продают за 180 млн рублей в Москве

Размеры квартиры как раз для настоящего дворца — 560 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 321 тыс. рублей.
Апартаменты полностью занимают четвертый этаж из 33 уровней.
Квартиру отделали в стиле барокко с характерной роскошью. Здесь потолки расписаны не хуже, чем в Сикстинской капелле, коридоры украшают атланты, держащие на плечах вазы с цветами, и колонны.
В апартаментах есть пять спален, четыре санузла, большой гостевой зал, кухня и обеденная зона. Она располагается на террасе. Для хозяйственных нужд есть постирочная и гардеробная комната.
Отдельно находятся кабинет, кинотеатр, каминная комната и терраса с зимним садом.
Рядом с домом расположены школы, медицинские учреждения и спортивные комплексы.
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