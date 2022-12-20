Роскошную квартиру, похожую на сказочный дворец, продают за 180 млн рублей в Москве. Она находится на улице Авиационная, 77. Объявление размещено на Авито .

Новогодний дворец с мужчинами-вазами продают за 180 млн рублей в Москве

Размеры квартиры как раз для настоящего дворца — 560 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 321 тыс. рублей.

Апартаменты полностью занимают четвертый этаж из 33 уровней.

Квартиру отделали в стиле барокко с характерной роскошью. Здесь потолки расписаны не хуже, чем в Сикстинской капелле, коридоры украшают атланты, держащие на плечах вазы с цветами, и колонны.

В апартаментах есть пять спален, четыре санузла, большой гостевой зал, кухня и обеденная зона. Она располагается на террасе. Для хозяйственных нужд есть постирочная и гардеробная комната.

Отдельно находятся кабинет, кинотеатр, каминная комната и терраса с зимним садом.

Рядом с домом расположены школы, медицинские учреждения и спортивные комплексы.