Новостройки в Барнауле подорожали до рекордного максимума

По данным Дом. рф, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Барнаула достигла рекордной отметки — 65,3 тыс. рублей.
Для сравнения, в январе за «квадрат» в среднем просили 55 229 рублей, а в августе — 63 654.
«Что касается всего Алтайского края, то средняя стоимость составила 63,8 тыс. рублей. Еще в начале текущего года она была меньше на 10 тыс. рублей (на 18%)», — отмечает издание.
Самые высокие цены зафиксировали в барнаульском ЖК «Ютссон» — около 80 тыс. рублей за 1 кв. метр.
По самым низким ценам продавали квартиры в Новоалтайске в доме № 4 по улице Строительной — 41 тыс. рублей за 1 кв. метр.
Как отмечают эксперты, цены еще какое-то время будут расти, однако с нового года должно начаться снижение.
Ранее сообщили, что в Барнауле вновь подорожали квартиры с «плохим ремонтом», а «на выселках» жилье дешевеет.