Новостройки в Барнауле подорожали до рекордного максимума

По данным Дом. рф, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Барнаула достигла рекордной отметки — 65,3 тыс. рублей.

Для сравнения, в январе за «квадрат» в среднем просили 55 229 рублей, а в августе — 63 654.

«Что касается всего Алтайского края, то средняя стоимость составила 63,8 тыс. рублей. Еще в начале текущего года она была меньше на 10 тыс. рублей (на 18%)», — отмечает издание.