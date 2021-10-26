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Недвижимость

Новостройки в Барнауле подорожали до рекордного максимума

В Барнауле в сентябре выросла средняя цена продажи квартир в новостройках, обновив максимум, сообщает «Толк».

Почему убрали башенный кран со строительства дома бизнес-класса.
Почему убрали башенный кран со строительства дома бизнес-класса.
Олег Богданов

По данным Дом. рф, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Барнаула достигла рекордной отметки — 65,3 тыс. рублей.

Для сравнения, в январе за «квадрат» в среднем просили 55 229 рублей, а в августе — 63 654.

«Что касается всего Алтайского края, то средняя стоимость составила 63,8 тыс. рублей. Еще в начале текущего года она была меньше на 10 тыс. рублей (на 18%)», — отмечает издание.

Самые высокие цены зафиксировали в барнаульском ЖК «Ютссон» — около 80 тыс. рублей за 1 кв. метр.

По самым низким ценам продавали квартиры в Новоалтайске в доме № 4 по улице Строительной — 41 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Как отмечают эксперты, цены еще какое-то время будут расти, однако с нового года должно начаться снижение.

Ранее сообщили, что в Барнауле вновь подорожали квартиры с «плохим ремонтом», а «на выселках» жилье дешевеет.

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