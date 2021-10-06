В Барнауле вновь подорожали квартиры с «плохим ремонтом», а «на выселках» жилье дешевеет

Цены на жилье в Барнауле снова показали прирост в сентябре, причем порой по завышенным ценам продают квартиры в спорных локациях и не самым хорошим ремонтом, сообщает « Алтайский портал недвижимости ».

Средняя стоимость одного кв. метра в готовых квартирах в сентябре 2021 года повысилась с 65,5 до 67,7 тыс. рублей.

Наблюдается небольшое увеличение предложения (примерно на 10% с начала года). Чаще в продажу выставляют маленькие квартиры, в которых квадрат всегда дороже.

«Некоторые собственники отчаянно пытаются продать по необоснованно завышенным ценам, пользуясь тем, что покупатели приходят с первичного рынка на вторичный. Поэтому снова наблюдаются резкие скачки в сторону повышения в пределах 10−20 тыс. рублей за квадрат. Так, его стоимость может доходить до 85−95 тыс. рублей в относительно новых домах и спорных локациях, на квартиры с не самым шикарным ремонтом», — отмечает портал.

В непопулярных районах отмечается все более ощутимое снижение — в отдельных сегментах кв. метр падает на 10−15 тыс. рублей.

Инвестиции в недвижимость. pixabay.com.

В сентябре дорожали и новостройки — в среднем с 63,3 тыс. рублей до 64,3 тысячи за кв. метр. Но и здесь наметилось планомерное снижение цен в непопулярных локациях и на крупногабаритные предложения.

«Наблюдается рост цен на дома — в среднем квадрат подорожал с 42 до 43,8 тыс. рублей. Более ощутимо это в сегменте эконом-класса. Ранее эксперты подтверждали, что дома попроще и поменьше этой осенью пользуются особой популярностью. Вместе с ними увеличивается и стоимость земель (с 391 до 400 тыс. рублей за сотку). А вот роскошные коттеджи наоборот падают в цене», — выяснило издание.

Сезонный рост цен наметился в сегменте гаражей — кв. метр вырос с 27,9 тыс. рублей до 31,8 тысячи.

Прирост наблюдается и на рынке коммерческой недвижимости, которая в сентябре подорожала с 32,7 тыс. рублей до 33,5 тысячи за кв. м.