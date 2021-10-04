Острые углы круглого стола. Как общественники Барнаула с легкой руки готовы распоряжаться чужой собственностью

На чем свет клином сошелся
Мероприятие было поддержано общественной организацией «Историческое достояние Сибири».
Тема для круглого стола была выбрана довольно широкая. Предполагалось, что на нем обсудят вопросы сохранения исторического, культурного и архитектурного наследия, инфраструктуры важных объектов Барнаула. Однако участники ограничились рассуждениями на тему судьбы Речного вокзала, а также амбиций одного из собственников объекта — руководителя строительной компании «Селф» Нодара Шонии.
Отметим: согласно реестру объектов культурного наследия Алтайохранкультуры, в одном лишь Барнауле — десятки зданий, чья историческая ценность уже признана. Они требуют к себе не менее пристального внимания. Но спикеры сосредоточились на Речном.
Общественники уверены: пример советского модернизма нужно обязательно сохранить и восстановить. О том, на какие средства это нужно сделать, участниками мероприятия было сказано вскользь. В частности, высказывались идеи о том, что расходы должны взять на себя краевая или городская администрация, либо сам застройщик.
В стремлении сохранить объект барнаульских активистов поддержал председатель иркутской организации Союза архитекторов России Игорь Козак. С ним участники круглого стола связались онлайн.
«Тенденции последнего времени ведут к тому, что такие объекты, представляющие пример советского модернизма, зачастую не подпадают под охрану в том числе из-за требований о 50-летнем возрасте. Их судьба достаточно печальна. В лучшем случае здания модернизируют, в худшем — сносят», — отметил он.
Козак напомнил, что в России осталось не так много речных вокзалов. В Сибири они представлены только в Барнауле и Новосибирске.
«Но ваш отличается в лучшую сторону качеством архитектурных решений. Поэтому тезис о том, что данный объект на Оби ключевой, кажется мне важным. Фактически это объект сибирского масштаба», — подчеркнул архитектор.
Калейдоскоп вариантов
Эксперт также рассказал, что есть разные способы борьбы за сохранение объекта. Во-первых, следует добиться внесения здания в реестр объектов культурного наследия. Во-вторых, попробовать найти компромисс, который позволит сберечь Речной вокзал в интересах города и самого застройщика. Иными словами, встроить здание в проект комплекса.
«С точки зрения своей функциональной организации он абсолютно современен, и сейчас нужно найти ту разумную грань, компромисс, каким образом сохранить объект в интересах застройщика», — отметил архитеткор.
На этих словах Козака об интересах девелопера, которому на законных основаниях принадлежит объект, разговор закончился. Остальное обсуждение велось в рамках идеи ограничить собственника в правах на здание и на использование земли.
В вопросе застройки прибрежной зоны Оби у спикеров мнение разделилось. С одной стороны, они предложили навязать застройщику конкурс проектов, в котором, по их мнению, должны принять участие все желающие. С другой — вообще запретить девелоперу строить или попросту забрать у него землю и само здание Речного вокала. На последнем настаивал активист Андрей Реутов.
Архитектор Владимир Антоненко высказал сомнения, что существующие нормы и правила допускают застройку данной территории. Он уверен, что девелоперу нужно предложить альтернативный вариант — заняться развитием Обского бульвара, а Речной использовать для иных целей.
В этом его поддержал активист общественного движения «За зеленый Барнаул» Юрий Красильников. Он также уверен, что дома в данном микрорайоне следует снести, территорию отдать девелоперам, а людей выселить. При этом никого не смутило, что мнения жителей частного сектора никто не спросил.
Что касается потенциального использования Речного вокзала, то была предложена масса вариантов: открыть ресторан или музей речного пароходства, переселить сюда речной порт, организовать место для занятий детей водным спортом или перенести к Оби автовокзал.
Забыли спросить
Отдельно стоит сказать о Речпорте. В рамках круглого стола не раз заходил разговор о развитии речного пароходства. Загвоздка в том, что единственного представителя данной отрасти в Барнауле — гендиректора предприятия Александра Крука — организаторы просто не пригласили. В чем признался модератор круглого стола Александр Франц.
Но это не единственное упущение. Также участники не взяли в расчет тот факт, что один из собственников условно спорной недвижимости Нодар Шония пошел навстречу руководителю Речпорта и продлил срок аренды причала и места под кассу. Заходил разговор и о возможности внести в проект будущего комплекса помещения, предназначенные для нужд речного предприятия. К слову, сам Крук уже говорил altapress.ru, что готов будет арендовать их после сдачи объекта.
Вдобавок спикеры упорно твердили о незавидном положении речного пароходства в Барнауле. По мнению участников, в краевой столице можно было бы даже организовать туристические маршруты по Оби — но это невозможно, потому что никто в этом не заинтересован…
Правда, стоит напомнить: в январе этого года Александр Крук рассказал altapress.ru о намерении развить ряд туристических направлений. Он отметил, что краевая администрация предложила предприятию разработать длинные прогулочные маршруты до Бийска и Камня-на-Оби. Данным вопросом гендиректор речпорта планировал заняться не раньше следующего года.
В завершение мероприятия участники решили составить петицию к краевым и городским властям. Планируется, что в ней будут следующие пункты: ввести мораторий на снос здания Речного вокзала, учредить конкурс проектов застройки территории у берега Оби, рассмотреть возможность изъятия недвижимости у нынешнего собственника.