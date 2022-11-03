3 ноября
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Недвижимость

О наличии в доме бомбоубежищ начали сообщать в объявлениях о продаже недвижимости

В объявлениях о продаже жилья в Москве начали появляться сведения о наличии бункеров, пишет «Коммерсантъ».

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

Наличие бомбоубежища в доме продавцы жилья позиционируют как ключевое преимущество.

Так, риелтор отдельно описывает удобства местного бомбоубежища, откуда выход ведет на станцию метро, указывает Lenta.ru.

В сентябре количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тыс. запросов, следует из данных Worldstat.

Ранее появились сообщения о подготовке бомбоубежищ с операционными.

В Департаменте Москвы прокомментировали такие сообщения.

В ведомстве опровергли подготовку бомбоубежищ с операционными.

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