О наличии в доме бомбоубежищ начали сообщать в объявлениях о продаже недвижимости

Наличие бомбоубежища в доме продавцы жилья позиционируют как ключевое преимущество.
Так, риелтор отдельно описывает удобства местного бомбоубежища, откуда выход ведет на станцию метро, указывает Lenta.ru.
В сентябре количество поисковых запросов в «Яндексе» по слову «бомбоубежище» выросло в 17 раз год к году, интерес к бомбоубежищам в Москве вырос с нуля до 48,4 тыс. запросов, следует из данных Worldstat.
Ранее появились сообщения о подготовке бомбоубежищ с операционными.
В Департаменте Москвы прокомментировали такие сообщения.
В ведомстве опровергли подготовку бомбоубежищ с операционными.