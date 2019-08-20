«Обещали в марте»: когда в Барнауле сдадут долгожданный дом для работников культуры, педагогов и медиков

В Барнауле дом на ул. Сизова, 24 для работников культуры, образования и здравоохранения обещали достроить еще в марте. С мая здание стоит полностью построенное, но заселять его не торопятся. Деятели культуры переживают: им никто не говорит, когда они смогут переехать в новое жилье.

Этот дом начали строить еще в 2018 году. В 17-этажном здании размещены 136 квартир, более 90 из них получат работники культуры.

«Сначала обещали заселить в марте, потом сроки перенесли на лето, теперь — на осень. Все необходимые справки мы собрали еще зимой. Нам не говорят, кто может получить квартиру, пока не сдадут дом. У меня вот-вот заканчивается договор с арендодателем съемной квартиры, я в растерянности: продлевать его мне или нет?», — поделился актер барнаульского театра.

В минстрое altapress.ru подтвердили, что дом построили в мае. Летом его проверяли надзорные органы, устранялись нарушения. На днях Госинспекция края провела итоговую проверку, написала заключение и готова передать документы в городскую администрацию. В министерстве сообщили, что обычно подобные заключения о передаче в эксплуатацию рассматривают в мэрии в течение 7 дней.

Квартиры в «культурном» доме будут ведомственными, их нельзя приватизировать, а при смене работы — придется освободить. Жилье получат работники, которые особенно в нем нуждаются — в первую очередь это семьи с детьми.