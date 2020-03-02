Общественники показали самые ободранные дома-памятники в Барнауле

В список вошли жилые дома под номерами 58, 63, 73, 85 по пр. Ленина и 4 и 21 по пр.Строителей. Все они признаны образцами и гордостью градостроительной политики Алтайского края 40-х — 60-х годов XX века, но имеют серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя.

По фактам всех нарушений правозащитники обратились в госкомитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.