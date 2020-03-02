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Недвижимость

Общественники показали самые ободранные дома-памятники в Барнауле

Активисты «Гражданского патруля» в Барнауле составили топ-6 исторических зданий, которые нуждаются в срочной реставрации.

Топ-6 разрушающихся памятников в Барнауле.
Топ-6 разрушающихся памятников в Барнауле.
"Гражданский патруль"

В список вошли жилые дома под номерами 58, 63, 73, 85 по пр. Ленина и 4 и 21 по пр.Строителей. Все они признаны образцами и гордостью градостроительной политики Алтайского края 40-х — 60-х годов XX века, но имеют серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя.

По фактам всех нарушений правозащитники обратились в госкомитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.

«Советская архитектура не только прекрасна, но и исторически ценна. Она напоминает нам о великих свершениях — освоении целины, прорыве в космос, научно-технической революции. Этим зданиям не так много лет, поэтому беречь их и поддерживать в достойном виде — не такая уж сложная задача», — считает историк Данил Дегтярев.

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