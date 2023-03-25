25 марта
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Недвижимость

Один из самых дорогих домов в России продают за 3 млрд рублей. Как он выглядит

Трехэтажный «дом будущего» продают в коттеджном поселке Сады Майендорф на Рублевке за 47 млн евро или 3 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на choice-estate.

Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate

Поэтажное описание

На первом этаже расположены две гардеробные, санузел, кабинет, столовая с кухней. Есть спальня со своими гардеробной и санузлом. Здесь же есть бассейн и сауна.

На втором этаже расположились главная спальня, библиотека, две другие спальни с гардеробными и санузлами, большая и вместительная постирочная комната.

Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate

На третьем этаже — помещение свободного назначения и терраса.

Этот дом — один из самых дорогих на рынке недвижимости в России.

Ранее мы рассказывали, какой стеклянный особняк со СПА-комплексом продают на Рублевке за 16,5 млн евро.

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