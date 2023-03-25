Трехэтажный «дом будущего» продают в коттеджном поселке Сады Майендорф на Рублевке за 47 млн евро или 3 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на choice-estate.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Поэтажное описание
На первом этаже расположены две гардеробные, санузел, кабинет, столовая с кухней. Есть спальня со своими гардеробной и санузлом. Здесь же есть бассейн и сауна.
На втором этаже расположились главная спальня, библиотека, две другие спальни с гардеробными и санузлами, большая и вместительная постирочная комната.
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
Один из самых дорогих домов в России.
choice-estate
На третьем этаже — помещение свободного назначения и терраса.
Этот дом — один из самых дорогих на рынке недвижимости в России.
Ранее мы рассказывали, какой стеклянный особняк со СПА-комплексом продают на Рублевке за 16,5 млн евро.