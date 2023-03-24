24 марта
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Недвижимость

Стеклянный особняк со СПА-комплексом продают на Рублевке за 16,5 млн евро

Четырехэтажный дом, включая цоколь, продают на Рублевке в коттеджном поселке Ильинское поле за 16,5 млн евро или 1,3 млрд рублей. Объявление разместили на choice-estate.

Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
choice-estate

Снаружи дом выглядит так, будто полностью сделан из стекла. Такой эффект достигли с помощью панорамных окон.

На первом этаже коттеджа разместили бассейн, гардеробную, гостиную, душевую, квартиру для персонала, комнату отдыха, кухню, санузел, сауну, столовую и холл. На этом этаже можно отдохнуть и пообедать.

Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
Дом в коттеджном поселке Ильинское поле.
choice-estate

На втором этаже построили детскую игровую и три спальни с гардеробом и санузлом для каждой.

На третьем — два кабинета, кинотеатр, СПА-комплекс, спальня с санузлом.

Ранее мы рассказывали про шикарный особняк с квартирой для персонала в подвале. Продают его за баснословные 46,3 млн евро.

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