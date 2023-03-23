23 марта
﻿
Недвижимость

Шикарный особняк с квартирой для персонала в подвале продают на Рублевке за 46,3 млн евро

Четырехэтажный дом площадью 1922 кв. м продают в коттеджном поселке Сады Майендорф (Барвиха) за 46,3 млн евро или 3,8 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на choice-estate.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate

На первом этаже гостей особняка встречает мраморная лестница в большом холле с лифтом и прихожей. Тут же располагаются кабинет, кухня, столовая, две гостиных и душевых комнат, столько же санузлов.

Есть большая терраса, комната отдыха, сигарная. Поплавать можно в бассейне, а сразу после — отогреться в сауне или хаммаме.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate

На втором этаже две спальни с гардеробной и санузлами, отдельная гардеробная, кабинет и три балкона.

На следующем этаже еще три спальни, детская игровая.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.
choice-estate

В цоколе построили рабочую кухню и постирочную, квартиру для персонала и две гардеробных. Также есть серверная и бильярдная, кинотеатр, комната отдыха, тренажерный зал, санузел.

Всего в доме пять спален и восемь санузлов.

А за 47 млн евро в том же поселке продают особняк, в котором уже восемь спален.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость