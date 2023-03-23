Шикарный особняк с квартирой для персонала в подвале продают на Рублевке за 46,3 млн евро

Четырехэтажный дом площадью 1922 кв. м продают в коттеджном поселке Сады Майендорф (Барвиха) за 46,3 млн евро или 3,8 млрд рублей. Объявление о продаже разместили на choice-estate.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей.

На первом этаже гостей особняка встречает мраморная лестница в большом холле с лифтом и прихожей. Тут же располагаются кабинет, кухня, столовая, две гостиных и душевых комнат, столько же санузлов.

Есть большая терраса, комната отдыха, сигарная. Поплавать можно в бассейне, а сразу после — отогреться в сауне или хаммаме.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate

На втором этаже две спальни с гардеробной и санузлами, отдельная гардеробная, кабинет и три балкона.

На следующем этаже еще три спальни, детская игровая.

Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate Дом в коттеджном поселке Сады Майендорф за 3,8 млрд рублей. choice-estate

В цоколе построили рабочую кухню и постирочную, квартиру для персонала и две гардеробных. Также есть серверная и бильярдная, кинотеатр, комната отдыха, тренажерный зал, санузел.

Всего в доме пять спален и восемь санузлов.

А за 47 млн евро в том же поселке продают особняк, в котором уже восемь спален.