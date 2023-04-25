Великолепную усадьбу продают за 90 млн рублей. Она находится в Первомайском районе, селе Бобровка, микрорайоне Светлый, 1. Объявление размещено на «Авито».

Одну из самых дорогих усадеб продают за 90 млн рублей в Алтайском крае

Усадьба — огромная! Ее площадь составляет 880 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 102 тыс. рублей.

Владелец усадьбы описывает дом как охотничий рай:

«Это настоящий рай как для охотников, рыболовов и просто любителей активного образа жизни, так и для людей, любящих спокойную роскошь, тишину и единение с природой».

Дом построен из кирпича и полностью укомплектован оборудованием и техническими системами, дизайнерской мебелью, светильниками и предметами интерьера ручной работы.

В усадьбе несколько этажей. На цокольном — расположены SPA-зона с камином, котельная, инженерные комнаты, спортзал, оружейная комната.

Первый этаж занимают большая гостиная с камином, кухня-гостиная с настоящей русской печью, большая спальня, зимний сад и санузлы.

На втором этаже находятся три спальни, великолепно укомплектованная библиотека с рабочим кабинетом, большая гардеробная комната и санузлы.

На мансардном этаже установили стильный бар с различными зонами отдыха.

К усадьбе прилегает участок в 30 соток, который утопает в зелени. На территории растут хвойные, лиственные и плодовые деревья, кустарники. В 50 м от усадьбы течет река Бобровка.